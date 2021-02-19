Розмитнити "євробляху" тепер можна за копійки. Але пощастило не всім

Верховна Рада схвалила новий закон про розмитнення "євроблях" в Україні. Тепер стати щасливим легальним власником авто з Європи можна буде всього за плюс-мінус 1000 євро. Але, як часто це буває, ця преференція стосується не всіх українців.

Які авто можна розмитнювати, скільки це буде коштувати згідно з новим законом, і чому далеко не всі фанати "євроблях" задоволені - читайте в матеріалі Styler .

Що передбачає законопроект №4643-д

Отже. Цей законопроект, схвалений парламентом, стосується автомобілів на європейській реєстрації, які заїхали в Україну до 31 грудня 2020 року і перебувають у митних режимах тимчасового ввезення або транзиту. Вартість розмитнення саме цих транспортних засобів буде становити близько 1000 євро (приблизно 34 тисячі гривень).

Таким чином законопроект охоплює всі "євробляхи", ввезені в Україну до початку 2021 року. Але.

Розмитнити можна лише авто однієї категорії на одну людину (один легковий, один вантажний, один причіп). Крім того, автомобіль повинен відповідати екологічним стандартам не менш Євро 2.

Як буде проходити розмитнення за новими правилами

Відтепер розмитнювати "євробляхи" пропонується за такою простою формулою:

Ставка = базова ставка + Vе + Fе

базова ставка - ставка податку в євро за 1 штуку транспортного засобу, яка визначається виходячи з кількості років, що минули з року виготовлення авто до визначення ставки податку:

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Fе ставка податку в євро за 1 штуку транспортного засобу, що становить:

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Vе - ставка податку в євро за 1 штуку транспортного засобу. Вона визначається множенням об'єму циліндрів двигуна внутрішнього згоряння в куб. см на відповідний коефіцієнт:

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Відзначимо, що до того, як цей закон вступить в силу, сума розмитнення авто на єврономерах продовжить розраховуватися за формулою:

Акциз = ставка (базова) х К (двигун) х К (вік)

Що буде зі штрафами?

Разом з 4643-д нардепи підтримали законопроект №4644-д. Документ вносить зміни в Митний кодекс і пропонує знизити штраф за незаконне перебування авто на території нашої держави з 170 тисяч гривень до 8,5 тисячі гривень.

Після сплати штрафу власник авто зможе або вивезти свою "ластівку" за кордон, або розмитнити її в Україні.

До речі, гроші за розмитнення і штрафи підуть не в кишені чиновникам, як прийнято думати серед великої кількості наших громадян, а на корисні справи. Наприклад, на вакцинацію українців від коронавірусу.

Новими правилами задоволені не всі

Ще до прийняття компромісного законопроекту активісти вимагали прийняти закон 3704, який передбачає виключення норм, що регулюють оподаткування транспортних засобів акцизним податком.

Законопроект №3704

Незадоволені українці, зокрема, тим, що новий законопроект стосується лише "євроблях", ввезених в Україну до кінця минулого року.

"А більша частина населення, яка захоче придбати авто за кордоном, і далі буде платити за розмитнення чималі гроші. Це воно таке "щастя" від влади?" - скаржиться нам один з активістів.

Крім того, багато водії не задоволені тим, що суми в новому законопроекті вказані в євро.

"Ви не розумієте, що ми отримуємо заробітну плату в національній валюті? Чому в євро? Щоб більше здерти з простих людей?" - обурюється прихильник законопроекту 3704.

Протест "євробляхерів" під Радою (фото: РБК-Україна)

Не дуже раді закону про розмитнення і... екологи

"Дуже дивно, що цінність володіти засобом пересування для депутатів у даному випадку переважає цінність дихати свіжим повітрям", - каже в коментарі нашому виданню екоактивіст і співзасновник організації ReThink Роман Пучко.

Він нагадує, що близько 80% забруднення повітря в містах - від вихлопів автомобілів.

"Відповідно, замість того аби в еру зеленого розвитку й турботи про довкілля робити вигідною екологізацію мобільності та забезпечувати мешканців базовими потребами (як то чисте повітря), навпаки знімається плата за забруднення як екстерналію. В доступному розмитненні немає нічого поганого, але воно повинно стосуватися лише тих ТЗ, що відповідають стандарту Євро 5 і вище та мають на момент ввезення справний каталізатор (або сажовий фільтр)", - підкреслює Роман.