Если я расскажу, то нас всех убьют: шокирующие детали преступления в Кагарлыке

Изнасилование в Кагарлыке (Коллаж РБК-Украина)

Мама пострадавшей молодой женщины из Кагарлыка сообщила новые детали

В Кагарлыке полицейские всю ночь пытали, избивали и насиловали молодую женщину, которую привезли в отделение для допроса по делу о краже. Родные подозреваемых не верят в то, что бывшие сотрудники полиции могли совершить такое жуткое преступление.

Как рассказала мама пострадавшей женщины, 26-летнюю Нелю вызвали вечером 23 мая на допрос. Домой она вернулась около 8 часов утра, была замученной и стонала. Мама начала выпытывать, что с ней произошло, так как Неля стонала, была вся согнутая и выглядела ужасно. Однако Неля сказала матери, что просто устала.

Днем она позвонила матери и попросила побыстрее приехать домой.

"Когда я приехала, Неля стонала, скручивалась на диване, и я умоляла ее рассказать, что случилось. Она ответила: "Мама, мне сказали, что если я расскажу тебе, то нас всех убьют". Через некоторое время я ее разговорила, и она рассказала, что ее избили в отделении двое полицейских. Я сразу вызвала скорую. Медики приехали быстро, осмотрели ее и отправили в Украинку, там предоставят более квалифицированную помощь. Там Неля и призналась, что ее изнасиловали. Врачи вызвали полицию", - рассказала мама Нели в комментарии на телеканале "Украина".

Родные подозреваемых в насильственных действиях над Нелей, не верят в слова женщины. Что на самом деле произошло в ту ночь в отделении полиции расскажет жертва преступления в ток-шоу "Говорить Україна" во вторник, 2 июня, на телеканале "Україна".

Кроме того, собственную версию событий, которые произошли в Кагарлыке, расскажет журналистам супруга одного из подозреваемых.

Напомним, ранее мы писали о том, что свидетель преступления в Кагарлыке рассказал новые подробности дела.

А также рассказывали о том, что бывший муж жертвы полицейских в Кагарлыке сообщил о ее самочувствии.

Читайте нас в Google News и подписывайтесь

Автор: Анна Шиканова