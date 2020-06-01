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Якщо я розповім, то нас усіх уб'ють: шокуючі деталі злочину у Кагарлику

STYLERЖиття    01.06.2020 - 18:07
Якщо я розповім, то нас усіх уб'ють: шокуючі деталі злочину у Кагарлику
Зґвалтування в Кагарлику (Колаж РБК-Україна)

Мама постраждалої молодої жінки з Кагарлика повідомила нові деталі

У Кагарлику поліцейські всю ніч катували, били та ґвалтували молоду жінку, яку привезли у відділення для допиту у справі про крадіжку. Рідні підозрюваних не вірять у те, що колишні співробітники поліції могли скоїти такий страшний злочин.

Як розповіла мама постраждалої жінки, 26-річну Нелю викликали увечері 23 травня на допит. Додому вона повернулася близько 8 годин ранку, була замученою й стогнала. Мама почала випитувати, що з нею сталося, оскільки Неля стогнала, була вся зігнута і виглядала жахливо. Однак Неля сказала матері, що просто втомилася.

Вдень вона подзвонила матері та попросила швидше приїхати додому.

"Коли я приїхала, Неля стогнала, згорталася на дивані, і я благала її розповісти, що сталося. Вона відповіла: "Мама, мені сказали, що якщо я розповім тобі, то нас усіх уб'ють". Через деякий час я її розговорила, і вона розповіла, що її побили у відділенні двоє поліцейських. Я відразу викликала швидку. Медики приїхали швидко, оглянули її та відправили в Українку, там нададуть більш кваліфіковану допомогу. Там Неля і зізналася, що її зґвалтували. Лікарі викликали поліцію", - розповіла мама Нелі у коментарі на телеканалі "Україна".

Рідні підозрюваних у насильницьких діях над Нелею, не вірять у слова жінки. Що насправді сталося в ту ніч у відділенні поліції розповість жертва злочину в ток-шоу "Говорить Україна" у вівторок, 2 червня, на телеканалі "Україна".

Крім того, власну версію подій, які сталися в Кагарлику, розповість журналістам дружина одного з підозрюваних.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що свідок злочину в Кагарлику розповів нові подробиці справи.

А також розповідали про те, що колишній чоловік жертви поліцейських в Кагарлику повідомив про її самопочуття.

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Автор: Анна Шиканова

Теги Новини України изнасилование
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