Как распознать, что у вас депрессия: главные симптомы

Депрессия - это очень частое состояние человека, особенно во время войны.

Как распознать депрессию (типичные жалобы)

Хроническая боль в спине

Боли – это одна из самых частых жалоб сопровождающих депрессивное и тревожное расстройство. Очень часто, даже когда пациент не осознает проблемы с психическим здоровьем, или не готов лечить – его приводят к врачу хронические боли в теле, чаще всего именно в спине.

Пациенты с депрессией чаще всего испытывают стягивание, напряжение, жжение, особенно типично в шейном отделе, воротниковой зоне и между лопаток.

Тут речь идет о миофасциальном болевом синдроме (когда боль обусловлена ​​не грыжей диска, а напряжением и воспалением мышц).

В таком случае обычные НПВП бессильны, ведь дают облегчение только на время, пока пациент их принимает. Такие пациенты иногда годами ходят и лечат боль, принимая одно и то же лекарство, получая облегчение только на определенное время, не обращая внимания на основную причину – психическое состояние.

Хроническая головная боль напряжения

Именно головная боль напряжения – наиболее типичный диагноз, связанный с психическим состоянием. Речь не идет о мигрени.

Такой пациент чувствует будто на голову "надетый шлем", голову постоянно давит, сковывает обручем и давит. Боли обычно легкой или умеренной интенсивности, редко сопровождаются тошнотой или рвотой.

Нужно понимать, что такая боль иногда бывает почти у каждого, достаточно перенервничать, или просто не выспаться, но если боль беспокоит часто или постоянно – лечить нужно тревогу или депрессию, идущие сопутствующие почти всегда.

Головокружение

Пациенты это описывают как ощущение "неуверенности" при ходьбе, ощущение опьянения, некоторые говорят, что его беспокоит головокружение, но при этом пространство никуда не съезжает, и все неврологические тесты показывают полную норму.

Иногда пациенты даже делают МРТ, чтобы убедиться, что с мозгом все ок.

Раньше таким ставили ВСД, или синдром позвоночной артерии, сейчас (по счастью) все чаще ставят депрессию или тревогу.

Туман в голове

В англоязычной литературе есть даже специальный термин – Brain Fog (дословно туман в мозгу). Именно этим словосочетанием большинство пациентов объясняет, что именно их беспокоит. Иногда даже это вообще единственная жалоба.

Это ощущение обычно очень лабильно, оно может появляться и исчезать само по себе, часто зависит от погоды, настроения, времени года и т.д.

Простыми словами, пациенту с туманом сложно мыслить и концентрироваться на чем-то. Голова пустует от мыслей, особенно от положительных, появляется апатия, общая слабость.

Нарушение сна

У каждого наверняка бывало, если сильно перенервничать, или ждать какого-нибудь события – часто тяжело уснуть, нервная система перевозбуждена, мысли крутятся в голове, будто и хочешь спать, а уснуть не можешь.

Так иногда бывает у всех, то есть норма. Но есть люди, живущие так месяцами или даже годами. Если такое состояние длиться годами - это повод обратиться к специалисту.