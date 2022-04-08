Если в аптеке нет ваших лекарств: названы аналоги жизненно важных препаратов
Врач рассказал, что делать, если вы столкнулись в перебоях с поставками ваших жизненно необходимых лекарств.
Аналоги назвал украинский врач-невролог Евгений Скрипник.
В списке идет речь об аналогах антидепрессантов, нейролептиков, противосудорожных препаратов. Первое название - это название действующего веществ и далее указаны аналоги препарата
Антидепрессанты:
- Есциталопрам (Ципралекс, Аситалокс, Гиацинтия, Элицея, Рецита, Фелиз, Циклокс, Эсцитам, Эсцитам-Асино, Эзопрам, Медопрам, Депресан, Эсциталопрам-Тева, Эссобел).
- Сертралин (Золофт, Асентра, Дебитум, Залокс, Сертралофт, Серлифт, Стимулотон, Эмотон).
- Флуоксетин (Продеп, Флуксен).
- Пароксетин (Паксил, Тривонор, Рексетин, Пароксин).
- Дулоксетин (Симода, Нексетин, Ревивал, Депратал, Дюксет, Дюлок, Дулоксетин, Дулоксин, Симбалта).
- Венлафаксин (Венлаксор, Велаксин, Алвента, Випакс, Лафаксин, Медофаксин, Венлафаксин-ЗН).
Нейролептики:
- Клозапин (Азалептол, Азапин).
- Кветиапин (Сероквель, Кветирон, Кветиксол, Кетилепт, Кветипин, Квентиакс).
- Арипипразол (Арилентал, Фрейм, Арипразол, Абилифай, Арип МТ, Абизол, Минтегра, Мириум, Зилаксера).
- Рисперидон (Рисперон, Рисполепт, Арис, Нейриспин, Риспаксол, Риспетрил,Риссет, Росемид, Торендо).
- Арипипразол (Арилентал, Эголанзе, Зипрекса, Арипразол, Адажио).
Противосудорожные препараты и нормотимики:
Вальпроком хроно (Депакин хроно, Енкорат хроно, Конвулекс).
Карбамазепин (Мезакар, Карбамазепин, Финлипсин, Зептол, Карбалекс, Тегретол).
Прегабалин (Лирика, Галара, Зоник, Габана, Неогабин, Альгерика, Бапре, Линбаг, Экзиста, Лигато, Нейралгин, Линефор, Лириджуб, Люгабалин, Максгалин, Неурокем, Ограния, Пагамакс, Пафия, Пегасет, Прегабалин, Прегабио, Прегадол, Презел, Сдорега, Торгабалин).
Ламотриджин (Ламотрин, Ланистор, Эпилептал, Ламал, Ламитор, Ламитрил, Ламолентал, Ланроз).
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