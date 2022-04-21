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Популярные лекарства, которые нужно выбросить в мусор: чем заменить препараты

Новина українською →
Четверг 21 апреля 2022 11:59
Популярные лекарства, которые нужно выбросить в мусор: чем заменить препараты Фото:Лекарства, которые не лечат, названы врачами (freepik)
Автор: Светлана Мащенко

Некоторые популярные и общеизвестные лекарства следует выбросить на помойку сейчас же, ведь они не работают. Причем большинство из них можно легко заменить, без многих обойтись, а вместо некоторых лучше вызвать врача.

Об этом рассказала группа врачей-блогеров, ведущих страницу sviy.doc в Instagram.

К классам неработающих препаратов относятся: противовирусные, иммуномодуляторы, успокоительные, гепатопротекторы, ноотропы, "от сердца", гомеопатия.

Противовирусные (лекарства от простуды) не работают. А работает постельный режим, обильное теплое питье, проветривание, полезная еда, жаропонижающее, лекарство от боли в горле и от заложенности носа.

Популярные лекарства, которые нужно выбросить в мусор: чем заменить препараты

Иммуномодуляторы не работают. Их можно заменить полноценным сном (7-8 часов), сбалансированным питанием, регулярными нагрузками, уменьшением стресса и вакцинацией.

Популярные лекарства, которые нужно выбросить в мусор: чем заменить препараты

Вместо успокоительных обратитесь к психотерапевту, поговорите с другом, поплачьтесь маме, побегайте, погладьте кота... В сложных ситуациях обратитесь к психиатру.

Популярные лекарства, которые нужно выбросить в мусор: чем заменить препараты

Лекарства для сердца, понижения (повышения) давления. Препараты вроде корвалола не работают. Так вы только потратите драгоценное время. Обратитесь к специалисту, который распишет лечение.

Популярные лекарства, которые нужно выбросить в мусор: чем заменить препараты

Ноотропы не работают. Читайте книги, учите стихи, ходите по новым маршрутам, будьте физически активными, рисуйте, танцуйте, учите новые языки, правильно питайтесь.

Популярные лекарства, которые нужно выбросить в мусор: чем заменить препараты

Гепатопротекторы не работают. Не употребляйте алкоголь, не имейте лишнего веса, вакцинируйтесь от гепатитов, умеренно употребляйте кофе, сбалансировано питайтесь.

Популярные лекарства, которые нужно выбросить в мусор: чем заменить препараты

Гомеопатию просто замените водой. Она не работает. Вообще.

Популярные лекарства, которые нужно выбросить в мусор: чем заменить препараты

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