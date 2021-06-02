Раскрыта настоящая причина болезни Данилко: "фактически не жил"

Никитин сообщил, что подорвал здоровье плотный гастрольный график артиста.

"На самом деле до 2007 года на протяжении 10 лет Андрей был самым востребованным гастролером в СНГ. Он играл по 30–40–50 концертов в месяц. Он фактически, как сам говорит, не жил. Он говорит: "Я был в Америке пять (или сколько там) раз. И я ее не помню. Я ее не видел. Я видел только из окна машины, когда мы проезжали из гостиницы на площадку. Все". Этот период пронесся так быстро, что он даже ничего не помнит из этой всей темы", – сказал Никитин.

Данилко решил немного поставить карьеру на стоп после скандала с участием в "Евровидении 2007". Именно тогда в России заявили, что в его песне Dancing Lasha Tumbai есть фраза "Раша, гудбай", а в Украине люди протестовали против поездки артиста на конкурс.



"Когда произошла эта история с нами, в какой-то момент он сказал: "Ты знаешь, а это и хорошо. Наверное, мне пора немножко отдохнуть. Потому что что-то сильно я загнался. Я уже как бы теряю ощущение, предвкушение перед выходом на сцену. Его как будто уже нет. Я делаю это уже на автомате. А это, очевидно, не то, что хотят люди от меня получить". И после этого наступила пауза. Ну и здоровье от такого графика очень сильно пошатнулось, скажем мягко. У него перепутался день с ночью, у него начался гормональный сбой в организме. Организм уже требовал отдыха", – рассказал продюсер.

Данилко до сих пор "расхлебывает" проблемы со здоровьем, которые возникли из-за карьеры. Это очень сказывается и на внешности артиста, что его очень печалит.