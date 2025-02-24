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Раптово і несподівано. У віці 34 років помер відомий стиліст, якого обожнювали топ-зірки

Хесус Герреро помер у віці 34 років (фото: instagram.com/jesushair)
Автор: Поліна Іваненко

Знаменитий перукар і стиліст Хесус Герреро помер у віці 34 років. Він працював з Кайлі Дженнер, Дженніфер Лопес і Демі Мур та багатьма іншими зірками Голлівуду.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на заяву родини Хесуса в його Instagram.

Сумна звістка надійшла у неділю, 23 лютого.

"Наша родина щиро дякує всім за любов і підтримку в цей нелегкий час", - йдеться в заяві. 
Помер відомий стиліст (скріншот)

"Хесус був найяскравішим світлом, і ми ніколи не сумнівалися, що він торкнувся сердець і життів кожного, кого зустрічав на своєму шляху. Ми знову і знову заливаємося сльозами, згадуючи його та розмірковуючи, що могли б зробити інакше, аби він усе ще був з нами", - додали рідні знаменитості.

На платформі GoFundMe небайдужі люди зібрали 80 тисяч доларів, щоб родина Хесуса змогла перевезти його тіло до рідного Г'юстона, штат Техас, і організувати похорони. 

За словами його молодшої сестри Гріс, Хесус пішов із життя "дуже раптово й несподівано", однак подробиці щодо конкретної причини та часу смерті не озвучені.
Помер популярний перукар (скріншот)

Згідно з інформацією на сайті одного з талант-агентств, Герреро представляла компанія The Wall Group. Серед його постійних клієнтів були такі знаменитості, як Кайлі Дженнер, Джессіка Альба, Шей Мітчелл і Розалія. Також він працював з Дженніфер Лопес, Демі Мур та Кеті Перрі, що підтверджують його нещодавні публікації в Instagram, де він демонстрував свої роботи.

З ким працював стиліст (фото: instagram.com/jesushair)

Знаменитий голлівудський перукар і екс-чоловік актора Лукаса Гейджа - зірки серіалів "Американський вандал", "Ейфорія", "Білий лотос", "Ти" і "Фарго" - Кріс Епплтон написав в Instagram, що "розбитий через звістку про смерть" Герреро.

"Його талант був незаперечним, а його креативність випереджала час. Він умів перетворювати волосся на справжнє мистецтво, і його пристрасть надихала багатьох. Індустрія втратила справжнього візіонера, але його спадщина житиме у його роботах і людях, яких він торкнувся. Спочивай з миром, Хесусе", - написав він.

Що відомо про смерть стиліста (скріншот)

Зазначимо, що буквально кілька днів тому стало відомо про смерть Грема Нейшена - ще одного зіркового стиліста, який також співпрацював із The Wall Group. 

До слова, раніше помер продюсер Jay-Z та Дженіфер Лопес Ірв Готті.

Окрім цього, днями в жахливій ДТП загинув музикант Карл Кокран.

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