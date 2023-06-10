З Rammstein вигнали росіянку, яка замішана в секс-скандалі: деталі

Німецький метал-гурт Rammstein опинився в епіцентрі скандалу. Декілька жінок поскаржилися на домагання фронтмена Тілля Ліндеманна. Виявилось, за цим стоїть кастинг-менеджерка з Росії Олена Макєєва.

Деталі скандалу

Декілька жінок звинуватили фронтмена Rammstein Тілля Ліндеманна у сексуальних домаганнях. Вони заявили, що після своїх концертів Ліндеманн влаштовує вечірки, на яких шанувальниць накачують алкоголем та наркотиками. В результаті ці "заходи" закінчуються схилянням дівчат до інтиму.

Ключовою фігурою звинувачень є 35-річна росіянка Олена Макєєва, яка є кастинг-менеджером гурту.

Відомо, що у вівторок, 6 червня, Макєєву звільнили з Rammstein. Саме вона займалася відбором дівчат для афтепаті музикантів. Вона їздила з Rammstein у гастрольні тури, де її завданням було шукати гарних дівчат для вечірок Ліндеманна після виступів.

Тілль Ліндеманн і Олена Макєєва (instagram.com/alena_makeeva)

Росіянка зв'язувалася з прихильницями, обіцяла їм місця просто під сценою, де дівчат фотографували. Далі показували Ліндеманну і він вже відбирав, хто потрапить на вечірку.

"Жінок відводили до кімнат, де вони мали здати свої мобільні телефони, їм дають горілку та закуски. Ліндеманн часто буває єдиним присутнім учасником гурту. Іноді він веселий і ввічливий, а іноді агресивний", - йдеться у повідомленні.

Сама ж Макєєва перед концертами давала чіткі інструкції дівчатам. Вона говорила, що вони повинні зробити вечірній макіяж, одягнути коктейльну сукню, ні в якому разі не з'являтися у всьому чорному або футболці Rammstein.

Проводиться розслідування

Наразі менеджмент Rammestein проводить розслідування, для чого найняло спеціальну юридичну фірму. Першими кроками у цій справі стали звільнення Макєєвої з неофіційної посади та зміна концепції концертних заходів.

Олена Макєєва (instagram.com/alena_makeeva)