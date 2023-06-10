Из Rammstein выгнали россиянку, которая замешана в секс-скандале: детали

Немецкая металл-группа Rammstein оказалась в эпицентре скандала. Несколько женщин пожаловались на домогательства фронтмена Тилля Линдеманна. Оказалось, за этим стоит кастинг-менеджер из России Елена Макеева.

Детали скандала

Несколько женщин обвинили фронтмена Rammstein Тилля Линдеманна в сексуальных притязаниях. Они заявили, что после своих концертов Линдеманн устраивает вечеринки, на которых поклонниц накачивают алкоголем и наркотиками. В результате эти "мероприятия" заканчиваются склонением девушек к интиму.

Ключевой фигурой обвинений является 35-летняя россиянка Елена Макеева, которая является кастинг-менеджером группы.

Известно, что во вторник, 6 июня, Макееву уволили из Rammstein. Именно она занималась отбором девушек для афтепати музыкантов. Она ездила с Rammstein в гастрольные туры, где ее задачей было искать красивых девушек для вечеринок Линдеманна после выступлений.

Тилль Линдеманн и Елена Макеева (instagram.com/alena_makeeva)

Россиянка связывалась с поклонницами, обещала им места прямо под сценой, где девушек фотографировали. Далее показывали Линдеманну и он уже отбирал, кто попадет на вечеринку.

"Женщин отводили в комнаты, где они должны были сдать свои мобильные телефоны, им дают водку и закуски. Линдеманн часто бывает единственным присутствующим участником группы. Иногда он весел и вежлив, а иногда агрессивен", - говорится в сообщении.

Сама же Макеева давала четкие инструкции перед концертами девушкам. Она говорила, что они должны сделать вечерний макияж, надеть коктейльное платье, ни в коем случае не появляться во всем черном или футболке Rammstein.

Проводится расследование

Теперь менеджмент Rammestein проводит расследование, для чего наняло специальную юридическую фирму. Первыми шагами по этому делу стало увольнение Макеевой с неофициальной должности и изменение концепции концертных мероприятий.

Елена Макеева (instagram.com/alena_makeeva)