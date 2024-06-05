У рамках виставки "Голоси" музею "Голоси мирних" відбудеться інтервʼю з Антоном Дробовичем

Захід відбудеться у рамках виставки "Голоси" у мультимедійному просторі музею.

Модеруватиме бесіду Анастасія Платонова, культурна критикиня та кураторка.

Коли: середа, 12 червня, 17:30

Де: Музей історії міста Києва, вул. Б. Хмельницького, 7.

Вхід вільний за підтвердженою реєстрацією у Музеї "Голоси Мирних": https://forms.gle/nA9XUmGtKi9TqVns7

Говорити будуть про таке:

національні політики і практики пам’яті;

трансформацію підходів та стратегій меморіалізації під час повномасштабної війни;

роль держави як одного з акторів середовища пам’яті;.

основні процеси та виклики поточної меморіалізації під час війни.

Антон Дробович є магістром філософії та правознавцем. Працював асистентом, викладачем та доцентом на кафедрах культурології та філософської антропології Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова, був керівником Служби стратегії музейного планування та розвитку НКММК "Мистецький Арсенал".

Захистив дисертацію за спеціальністю "Філософія культури, філософська антропологія". У 2016 році працював радником Міністра освіти і науки України.

У 2017-2019 роках був менеджером з комунікацій, а потім експертом з питань освіти і культури Інституту суспільно-економічних досліджень.

Антон Дробович працював керівником освітніх програм Меморіального центру Голокосту "Бабин Яр". У грудні 2019 року був призначений Кабінетом Міністрів України на посаду Голови Українського інституту національної пам’яті.

Є автором понад 50 наукових публікацій, а також п’яти освітніх курсів та програм з філософії, культурології та історії культури. Опублікував низку експертних матеріалів на тему соціального розвитку, освіти та культури для провідних українських ЗМІ.

Публічні інтерв’ю відбуваються у рамках циклу культурологічних подій Музею "Голоси Мирних", спрямованих на збереження пам’яті про війну. Слідкуйте за анонсами заходів у соцмережах Фонду Ріната Ахметова та на сайті Музею https://civilvoicesmuseum.org/