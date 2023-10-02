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В рамках форуму усної історії України відбудеться дискусія про свідчення про досвіди війни

В рамках форуму усної історії України відбудеться дискусія про свідчення про досвіди війни (фото: прес-служба)
Автор: Ілона Свиридова

Триває підготовка до першої офлайн-зустрічі українських та міжнародних документаційних ініціатив "Форум усної історії України", яка відбудеться вже 10 жовтня 2023 року в Києві.

Ініціатором форуму є музей "Голоси мирних" Фонду Ріната Ахметова.

Під час заходу заплановано три дискусійні панелі, учасники яких обговорюватимуть різні аспекти документації війни в Україні.

Одна з дискусій, що має назву "Коли досвіди стають знанням", буде присвячена темі трансформації задокументованих досвідів війни у знання про цю війну, та тому, як згодом це знання стає підвалинами для пам'ятання про неї.

Спікерами дискусії стануть:

— Агата Татаренко — керівниця Вишеградської групи Інституту Центральної Європи у Любліні, членкиня редакційної комісії "Щорічника Інституту Східно-Центральної Європи" (онлайн);

— Антон Дробович — громадський та державний діяч, спеціаліст з історичної пам'яті, голова Інституту національної пам’яті;

— Ольга Опаленко — керівниця відділу доказів громадської організації Truth Hounds, що збирає докази воєнних злочинів та серйозних порушень прав людини в контексті війни в Україні;

— Гелінада Грінченко — докторка історичних наук, професорка кафедри українознавства філософського факультету Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна, голова Української асоціації усної історії (онлайн);

— Олена Добржанська — кандидатка політичних наук, доцентка, проректорка з науково-педагогічної роботи Київського національного університету імені Т. Г. Шевченка.

Модеруватиме дискусію Наталія Кривда — докторка філософії, дослідниця культури, професорка кафедри української філософії та культури КНУ ім. Т.Г. Шевченка.

Під час дискусійної панелі буде висвітлено такі питання:

— перетворення задокументованих досвідів на знання про війну, а згодом — на суспільну та історичну пам’ять;

— як свідчення та досвіди стають даними одразу після документування;

— особливості та виклики роботи зі свіжозадокументованими масивами даних;

— формування політик пам’ятання на суспільному та державному рівні: роль усіх інституцій та ініціатив, що беруть участь у документуванні досвідів війни;

— формування наративів про війну: роль держави, суспільства, незалежних інституцій тощо.

Захід проводитиметься у партнерстві з USC Shoah Foundation та Oral History Association, за підтримки КНУ імені Тараса Шевченка та Університету Марії Кюрі-Склодовської (Люблін).

Участь у форумі безкоштовна і можлива за попередньої реєстрації та підтвердження від організаторів. Реєстрація доступна за посиланням https://forms.gle/UB8Z1c8LaZ56Nnpt8 та відкрита до 8 жовтня 2023 року.

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