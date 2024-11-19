Раки, алкоголь, але "без витребеньок": Тополя розповів про райдер гурту "Антитіла"

Райдер гурту "Антитіла"

Як відомо, колектив регулярно гастролює як Україною, так і за її межами. Як і будь-які інші виконавці, вони мають свій райдер - тобто список умов та вимог, які вони виставляють організаторам заходу.

9 листопада "Антитіла" виступили у Білій Церкві. Перед виступом до гримерки Тараса зайшов журналіст і розпитав його про райдер, а також побачив гримерку на власні очі.

Тополя поділився, що з алкоголю та напоїв у райдері зазначені сухе вино, віскі, джин, вода, соки, енергетичні напої.

"Стандартно 2 пляшки вина сухого червоного. Вино має бути гарне, дороге, якісне. "Антитіла" п’яними на концерт не виходять. Я можу собі дозволити випити стакан вина за годину до концерту. А вже після концерту можу дозволити собі більше", - розповів артист.

скриншоти з гримерки "Антитіл"

Також Тарас озвучив і подробиці щодо того, що має бути з їжі:

"Фрукти, овочі, м’ясо, ковбаса і моє особисте бажання - має бути червона риба. Це може бути тунець, чи лосось. Особливість сьогоднішнього нашого перебування в гримерці - раки, які привіз нам наш друг".

Окрім того, лідер "Антитіл" зазначив, що незамінна річ на кожному їхньому концерті - аптечка. Ця традиція у музикантів з’явилася після того, як вони завершили службу як парамедики у зоні бойових дій. Співак навіть показав аптечку та розповів деякі подробиці.

"Важливим елементом нашої гримерки є аптечка. З моменту, як ми вийшли з фронту, ми возимо не одну, а декілька аптечок. Зараз ми знаходимося у Білій Церкві, і тут відносно спокійно, але коли це були концерти у Дніпрі, Запоріжжі чи ближче до сходу, зростала загроза випадків якихось уражень. Ми возимо з собою аптечку, і це конкретно бойова аптечка Сергія Вусика, з якою він пройшов бойову службу", - сказав музикант.

Тополя підкреслив, що їхній гурт завжди мав доволі простий райдер. Якщо він і змінюється, то все одно залишається "без витребеньок".

"У нас немає якихось трюфелів, дикого крокодила маринованого і так далі", - з посмішкою розповів лідер відомого колективу.

Обов'язковою є також наявність аптечки (скриншот)

Нагадаємо, гурт "Антитіла" після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну поповнив лави територіальної оборони. Артисти перебували на фронті, де виконували обов’язки парамедиків. Після півроку служби вони оголосили, що наразі їхня діяльність там припинилася, однак Тополя наголошував, що вони не демобілізовані, а продовжують служити.

"Ми просто виведені в розпорядження. Я не хочу називати, в якому ми підрозділі перебуваємо. Ми відряджені з нашого 130-го батальйону в інший підрозділ", - пояснював співак.

"Антитіла" (фото: instagram.com/antytila_official)