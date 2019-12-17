Рак становится более агрессивным: ученые предупредили об опасности

Рак предстательной железы у мужчин прогрессирует и становится более смертоносным в случае, когда пациенты употребляют пищу с высоким содержанием жира. Ученые выяснили, что такие гастрономические предпочтения вызывают у человека перепрограммирование клеток, что приводит к серьезным осложнениям при онкологии.

Недавно ученые из Научно-исследовательского института Центра здравоохранения Университета МакГилла в Канаде представили в журнале Nature Communications исследование, в котором говорится о роли диеты в развии опухоли.

Ученые полагают, что при отказе от жирной пищи мужчины с ранней стадией рака простаты могут снизить или замедлить риск прогрессирования болезни.

Некоторые гены, называемые онкогенами, играют роль в возникновении и прогрессировании рака. MYC является одним из тех.

"Сверхэкспрессия MYC глубоко перестраивает клеточные программы и поддерживает отличительную транскрипционную сигнатуру. MYC является ключевым фактором в онкогенезе, то есть он индуцирует злокачественные свойства в нормальных клетках и стимулирует рост раковых клеток", - рассказал доктор Дэвид Лаббе.

После проведения исследования ученые смогли стратифицировать пациентов с раком простаты на основе их потребления жиров - диеты с высоким содержанием жиров и диеты с низким содержанием жиров - и тип жира, который они ели - насыщенный, мононенасыщенный или полиненасыщенный жир. Интегрировав данные о рационе и экспрессии генов у 319 пациентов, исследователи обнаружили, что потребление животного жира и особенно насыщенных жиров имитирует избыточную экспрессию MYC. Они подтвердили свои результаты in vivo (внутри живого организма), используя модель рака простаты мыши.

Оказалось, что пациенты с самым высоким уровнем сигнатуры MYC потребления насыщенных жиров (SFI) имели в четыре раза больше шансов умереть от рака простаты, по сравнению с пациентами с самым низким уровнем, независимо от возраста или года пациента на момент постановки диагноза. Даже после корректировки результатов по раку по шкале Глисона - показателю агрессивности заболевания - эта связь оставалась значительной.

"Воздействие диеты на развитие рака было впервые установлено более 100 лет назад. Тем не менее, данные, связанные с образом жизни, редко собираются среди пациентов, что ограничивает нашу способность определять молекулярную связь между факторами образа жизни и возникновением рака, прогрессированием и летальностью", - отметил Лаббе.

Также ученые рассказали о раке толстой кишки в организме человека (колоректальные опухоли) и выделили два гена HNF4A и HNF4G, которые помогают стволовым клеткам в кишечнике сжигать жир.

Рак прямой кишки провоцирует жирная пища (Фото: Lei Chen / High Res / rutgers.edu)

Исследователи из Ратгерского университета в США в статье в журнале Gastroenterology описали новую связь между тем, как клетки потребляют жир, и тем, как гены регулируют поведение стволовых клеток в кишечнике мышей.

"Это важно, потому что ученые показали, что, когда в кишечнике слишком много жира в рационе, количество стволовых клеток увеличивается, что повышает восприимчивость к раку толстой кишки", - сказал доцент кафедры генетики Майкл Верзи.

Люди естественным образом теряют миллионы кишечных клеток ежедневно, так же, как они теряют клетки кожи. Кишечные стволовые клетки подвергаются постоянному обновлению и способствуют непрерывному обороту слизистой оболочки кишечника, но измененные функции стволовых клеток могут привести к раку толстой кишки.

Правильное функционирование кишечной оболочки обеспечивают гены HNF4A и HNF4G, работающие вместе. Ученые считают, что они помогают стволовым клеткам сжигать жир, обеспечивая их энергией.