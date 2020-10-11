Рак простаты: эти симптомы должны насторожить любого мужчину

Рак простаты – суровое заболевание, которое поддается лечению современной медициной. Однако есть обязательное условие – болезнь должна быть диагностирована на ранних стадиях.

Медики назвали симптомы, которые должны насторожить любого мужчину. При обнаружении этих признаков, консультация и обследование у специалиста нужно как можно быстрее, пишет издание NewsYou.

Как рассказал врач-онколог из Национальной службы здравоохранения Великобритании Кристиан Браун, ранние стадии рака простаты могут протекать без ярко выраженных симптомов.

"Если говорить о ранней стадии рака простаты, она может протекать и без привлекающих внимание симптомов. Однако некоторые мужчины могут заметить определенные нарушения, связанные с мочеиспусканием", - объяснил специалист.

Он объяснил, что, когда рак начинает разрастаться около уретры, он начинает на нее давить и тогда появляются первые признаки заболевания.

Более частое мочеиспускание, особенно ночью.

Ощущение, что мочевой пузырь опорожнен не полностью.

Ослабления потока мочи.

Подтекание после того, как мочеиспускание оканчивается.

"Все перечисленные симптомы должны насторожить любого мужчину. Заметив изменение в привычках, связанных с мочеиспусканием, например, затруднения с ее выводом или повышенную потребность в посещении туалета, – лучше сразу обратиться за медицинской помощью, не дожидаясь появления более серьезных и тяжелых изменений", - объяснил онколог.

Он назвал симптомы, которые явно говорят о проблемах с простатой и при которых помощь врача нужна немедленно.

Кровь в моче. Этот признак сигнализирует, что рак развивается уже довольно давно. Заметить гематурию (наличие крови в моче) нетрудно – вместо обычного бледно-желтого оттенка она становится темной, розовой или красноватой.

Боль в области спины, таза и бедер. Рак простаты может распространяться на соседние области – кости спины, бедер или таза. Боль может быть тупая и постоянная, или в виде острой и колющей.

Необъяснимая потеря веса. Если не было попыток сбросить вес специально, то это может стать последствием нарушений и перенесенного стресса. Если нет других изменений в организме, то это может также стать сигналом о развитии рака.

"Если незапланированная потеря веса сочетается с такими симптомами, как хроническая усталость, тошнота, изменившееся мочеиспускание, нужно обязательно и как можно быстрее обследоваться", - подчеркнул специалист.

Напомним, ранее мы писали о том, что врачи объяснили, когда состояние хронической усталости может быть признаком рака.

А также рассказывали о том, что боль в спине может быть симптомом одного из самых тяжелых видов рака.