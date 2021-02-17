Рак легких можно выявить до появления тревожных признаков: назван простой метод

Диагностика легких при помощи КТ способна в 70% случаев показать, если в них развивается рак на первой или второй стадии. Причем такой метод позволяет выявить болезнь еще до появления симптомов.

К такому выводу пришли исследователи из Великобритании. Они провели КТ 12100 людям в возрасте 55-78 лет, которые курят или бросили курить в клинике Университетского колледжа Лондона. Из них у 180 обнаружили рак легких, причем в 70% - на первой или второй стадии.

"Это действительно серьезный прорыв в выявлении и лечении рака легких. Мы не имели способа его ранней диагностики и определения лечения для такого количества людей, которые им болеют", - отметил доктор Сэм Джейнс.

Ученые настаивают на том, что правительство должно начать регулярный скрининг курильщиков и бывших курильщиков, чтобы уменьшить последствия этой болезни.

Сейчас пациентов с подозрением на рак легких направляют на КТ только после рентгеновского сканирования. Но на рентгене не всегда можно отличить раковую опухоль от других патологий.

Но компьютерная томография эффективна тем, что позволяет проанализировать внутренние структуры организма. Там используют рентгеновское излучение для передачи изображений структур внутренних органов.