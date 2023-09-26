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Радянський актор зняв у Криму "дитяче" кіно з алкашами-українофобами

Вівторок 26 вересня 2023 15:42
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Радянський актор зняв у Криму "дитяче" кіно з алкашами-українофобами Сергій Жигунов зняв пропагандистський фільм у Криму (колаж: Styler)
Автор: Юлія Любченко

Актор “Моя прекрасна няня” та легендарних “Гардемаринів” Сергій Жигунов завершив зйомки свого "дитячого" кіно про курсантів Нахімовського училища в анексованому Криму.

РБК-Україна (проект Styler) ділиться новинами про відомого актора Сергія Жигунова та його пропагандистський проект "Три друга, скарб і матрос Кішка".

При підготовці матеріалу були використані джерела: Комсомольська правда і Telegram-канал Вікторії Жигунової.

Сергій Жигунов зняв пропагандистське кіно

Зірка "Гардемаринів" і "Моєї прекрасної няні" відзняв пропагандистську картину для дітей в анексованому Криму. Зйомки відбулися у Севастополі, Ялті та Гурзуфі. А продовження відзнято у Москві.

Жигунов вважає, що ця стрічка має розвинути ще більшу любов нинішніх дітей до батьківщини, яка вбиває інший народ.

Проте у своїй історії він, звісно, демонструє "велич" російських військових структур та навчальних закладів.

Сюжет та актори

Історія розповідає про трьох друзів курсантів севастопольської філії Нахімовського училища. Вони шукають скарб, захований у роки Кримської війни часів адмірала Нахімова та потрапляють у різні пригоди.

Локаціями для зйомок "освітнього" кіно стали знакові місця у захопленому Севастополі - це парк живої історії "Федюхіни висоти", Михайлівська батарея, відомий всім Херсонес та Графська пристань. А ще краєвиди у неймовірних містах - Ялті та Гурзуфі.

Радянський актор зняв у Криму &quot;дитяче&quot; кіно з алкашами-українофобами

Кадр зі зйомок (фото: t.me/Zhigunovochka)

Відомо, що дорослі ролі виконали такі ж самі пропагандисти, що й досі свідомо підтримують війну та не приховують цього. Вони вже потрапляли у скандали, які очорнили їхню репутацію.

Сергій Ніконенко, Олексій Шевченков, Дмитро Ульянов, Христина Бабушкіна, Ольга Тумайкіна та інші актори.

Не секрет, що Шевченков мав проблеми з алкоголем, а Бабушкіну за чутками - ловили з наркотиками.

Радянський актор зняв у Криму &quot;дитяче&quot; кіно з алкашами-українофобами

Кадр зі зйомок (фото: t.me/Zhigunovochka)

І саме ці актори знялися у стрічці, яка пропагує "велику Росію" та має викликати гордість і любов у нового покоління дітей.

Варто зауважити, що кіно Жигунова реалізується при підтримці Інституту розвитку інтернету.

Саме він, під виглядом "патріотичного" контенту, фінансує пропагандистські проекти, на які виділяються шалені гроші та згодом йдуть на війну проти України.

Радянський актор зняв у Криму &quot;дитяче&quot; кіно з алкашами-українофобамиРадянський актор зняв у Криму &quot;дитяче&quot; кіно з алкашами-українофобамиРадянський актор зняв у Криму &quot;дитяче&quot; кіно з алкашами-українофобамиРадянський актор зняв у Криму &quot;дитяче&quot; кіно з алкашами-українофобами

Кадри зі зйомок кіно (фото: t.me/Zhigunovochka)

Раніше ми розповідали як 57-річний Сергій Жигунов таємно одружився .

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фільми Війна в Україні Сергей Жигунов