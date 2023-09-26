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Советский актер снял в Крыму "детское" кино с алкашами-украинофобами

Вторник 26 сентября 2023 15:42
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Советский актер снял в Крыму "детское" кино с алкашами-украинофобами Сергей Жигунов снял пропагандистский фильм в Крыму (коллаж: Styler)
Автор: Юлия Любченко

Актер "Моя прекрасная няня" и легендарных "Гардемаринов" Сергей Жигунов завершил съемки своего "детского" кино о курсантах Нахимовского училища в аннексированном Крыму.

РБК-Украина (проект Styler) делится новостями об известном актере Сергее Жигунове и его пропагандистском проекте "Три друга, клад и матрос Кошка".

При подготовке материала были использованы источники: Комсомольская правда и Telegram-канал Виктории Жигуновой.

Сергей Жигунов снял пропагандистское кино

Звезда "Гардемаринов" и "Моей прекрасной няни" отснял пропагандистскую картину для детей в аннексированном Крыму. Съемки прошли в Севастополе, Ялте и Гурзуфе. А продолжение снято в Москве.

Жигунов считает, что этот фильм должен развить еще большую любовь нынешних детей к родине, которая убивает другой народ.

Однако в своей истории он, конечно, демонстрирует "величие" российских военных структур и учебных заведений.

Сюжет и актеры

История рассказывает о трех друзьях курсантах севастопольского филиала Нахимовского училища. Они ищут клад, спрятанный в годы Крымской войны времен адмирала Нахимова и попадают в разные приключения.

Локациями для съемок "образовательного" кино стали знаковые места в захваченном Севастополе - это парк живой истории "Федюхины высоты", Михайловская батарея, известный всем Херсонес и Графская пристань. А еще виды в невероятных городах - Ялте и Гурзуфе.

Советский актер снял в Крыму &quot;детское&quot; кино с алкашами-украинофобами

Кадр со съемок (фото: t.me/Zhigunovochka)

Известно, что взрослые роли исполнили такие же пропагандисты, которые до сих пор сознательно поддерживают войну и не скрывают этого. Они уже попадали в скандалы, очернившие их репутацию.

Сергей Никоненко, Алексей Шевченков, Дмитрий Ульянов, Кристина Бабушкина, Ольга Тумайкина и другие актеры.

Не секрет, что Шевченков имел проблемы с алкоголем, а Бабушкину по слухам - ловили с наркотиками.

Советский актер снял в Крыму &quot;детское&quot; кино с алкашами-украинофобами

Кадр со съемок (фото: t.me/Zhigunovochka)

И именно эти актеры снялись в ленте, пропагандирующей "великую Россию" и вызывающей гордость и любовь у нового поколения детей.

Следует заметить, что кино Жигунова реализуется при поддержке Института развития Интернета.

Именно он под видом "патриотического" контента финансирует пропагандистские проекты, на которые выделяются сумасшедшие деньги и впоследствии идут на войну против Украины.

Советский актер снял в Крыму &quot;детское&quot; кино с алкашами-украинофобамиСоветский актер снял в Крыму &quot;детское&quot; кино с алкашами-украинофобамиСоветский актер снял в Крыму &quot;детское&quot; кино с алкашами-украинофобамиСоветский актер снял в Крыму &quot;детское&quot; кино с алкашами-украинофобами

Кадры со съемок кино (фото: t.me/Zhigunovochka)

Раньше мы рассказывали как 57-летний Сергей Жигунов тайно женился .

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