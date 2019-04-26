Не все так радужно: Анна-Мария объяснили, почему едут на "Новую волну"

Скандальный дует сестер Анны и Марии Опанасюк, которые не смогли ответить на вопрос журналиста о том, чей Крым, объяснили, почему они едут представлять Украину на конкурс "Новая волна" в Сочи, Россия. Об этом они рассказали в своем интервью для "КП в Украине".

Анна-Мария рассказали, что они подавали заявки на многие международные конкурсы, чтобы представлять Украину и кроме "Новой волны", они поедут еще на фестиваль Лаймы Вайкуле "Рандеву" в Юрмале.

Они отметили, что спокойно относятся к критике и даже советовались по поводу своей поездки с Андреем Данилко.

"А совсем недавно общались с Андреем Данилко как раз на эту тему. И он сказал: " Если каждый раз думать, а кто что скажет, то можно в итоге так ничего и не сделать!". И он очень прав в этом. Мы благодарны ему за его советы. Мы едем не на российский конкурс, а на международный! Мы едем показывать красоту украинской музыки и голоса ко всем, кто готов воспринимать и слушать", - рассказала Мария Опанасюк.

Дуэт Анна-Мария (facebook.com/annamariashow)

Девушки признались, что после провала на Нацотборе на Евровидение 2019 в их жизни был трудный период.

"Да, это был очень трудный период в нашей жизни, полный испытаний. Мы поняли, что не все всегда так радужно, не нужно всем безоговорочно доверять. Мы сделали для себя важные выводы и стали сильнее. Но тем не менее, мы благодарны этой ситуации", - рассказали артистки.

Напомним, ранее мы писали о том, что скандальный дуэт Анна-Мария представит Украину на "Новой волне" в России.

А также рассказывали о том, что фаворитки Нацотбора оскандалились из-за Крыма.