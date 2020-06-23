Радость и гордость: украинка украсила обложку мирового глянца (фото)

Украинка Анна Гомонова стала лицом нового выпуска популярного глянца L'Officiel Baltic. Украинка снялась в нескольких изысканных образах и дала откровенное интервью для международного журнала о моде, красоте и стиле жизни.

Съемки проходили еще до карантина, в знаменитом парижском зале Carrousel Du Louvre. Фотосессия для обложки издания состоялась в рамках Paris Fashion Week Couture 2020, где Анна приняла участие в показах мировых дизайнеров.

"Минимум раз в месяц я участвую в фотосессиях для известных брендов. Но, когда мне поступило предложение сняться для обложки L'Officiel Baltic, я почувствовала необыкновенную радость и гордость! Сбылась моя мечта и выпал шанс продемонстрировать все мастерство и опыт для съемки в самом стильном и модном журнале", - поделилась своими впечатлениями Гомонова.

Украинка Анна Гомонова снялась для L'Officiel Baltic (фото: Master Management)

По словам Анны, процесс съемок проходил очень профессионально, без какого либо напряжения или неловкости. С моделью общались, делали точные корректировки, говорили пожелания по кадру.

"Было очень комфортно и весело, так как мне нравится сам процесс позирования. Команда на площадке стремилась к взаимному, легкому и плодотворному сотрудничеству. Во время съемок меня все время просили сделать строгое или суровое лицо. Но сам процесс работы был очень приятный и легкий. Чем больше меня просили быть серьезной, тем смешнее становилась ситуация. В конце концов получились нужные, великолепные кадры и мой выразительный фотопортрет для обложки журнала!" - отметила украинка.

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