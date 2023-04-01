"Радію, коли пацієнти роблять свої перші кроки": медбрат із США приїхав рятувати постраждалих українців

Американський медбрат Еліот приїхав до Львова, щоб рятувати постраждалих від війни українців. Хлопець перетнув океан для здійснення волонтерської діяльності та щиро радіє одужанню своїх пацієнтів.

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Еліот п'ять років працював у одній із клінік на сході США. Одного дня він побачив по телебаченню, що відбувається в Україні та як Росія вбиває мирних мешканців. Тієї миті хлопець наважився вирушити за океан і стати волонтером.

Два місяці тому Еліот прибув до лікарні святого Пантелеймона Першого медоб'єднання Львова, тому що саме сюди доправляють поранених бійців.

"Ця людина приїхала зі США власним транспортом, прийшла до нас у відділення, показала свої документи, міжнародні сертифікати, щоб допомагати нашим пораненим", - розповідає завідувач відділення Центру хірургії та онкології Гнат Герич у коментарі "Суспільному".

Еліот проводить огляд у лікарні (фото: suspilne.media)

Наразі медбрат працює відділення №1 Центру хірургії та онкології. Він щодня на власні очі бачить тяжких пацієнтів, а також спостерігає за процесом їхнього одужання.

"Я медбрат, волонтер і як більшість людей у світі я спостерігав за тим, що відбувається в Україні, тому вирішив надавати медичну допомогу тим, хто цього потребує. Кожного дня я транспортую пацієнтів хірургічного відділення, готую їх до медичних процедур і маніпуляцій, роблю перев'язки, стежу за важкими пацієнтами, які потребують особливого догляду", - каже Еліот.

Еліот став повноцінною частиною лікарні у Львові (фото: suspilne.media)

Він розповідає, що іноді йому важко пережити історії пацієнтів, які потрапляють до лікарні з тяжкими мінно-вибуховими пораненнями. Проте йому дуже приємно бачити, як вони стають на ноги.

"Коли наші пацієнти одужують, відчуваю справжнє задоволення від роботи, яку виконую в цій лікарні. На моїх очах їхні рани зцілюються. Тому радію, коли пацієнти, яким тут допомогли, роблять свої перші кроки",- розповідає медик.

Персонал лікарні каже, що допомога та досвід Еліота є дуже важливими, а пацієнти та весь колектив полюбили його як частинку команди.