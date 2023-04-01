"Радуюсь, когда пациенты делают свои первые шаги": медбрат из США приехал спасать пострадавших украинцев

Американский медбрат Элиот приехал во Львов, чтобы спасать пострадавших от войны украинцев. Парень пересек океан для осуществления волонтерской деятельности и искренне радуется выздоровлению своих пациентов.

Как американец принял решение лететь в Украину

Элиот пять лет работал в одной из клиник на востоке США. Однажды он увидел по телевидению, что происходит в Украине и как Россия убивает мирных жителей. В тот момент парень решился отправиться за океан и стать волонтером.

Два месяца назад Элиот прибыл в больницу святого Пантелеймона Первого медобъединения Львова, потому что именно сюда доставляют раненых бойцов.

"Этот человек приехал из США собственным транспортом, пришел к нам в отделение, показал свои документы, международные сертификаты, чтобы помогать нашим раненым", - рассказывает заведующий отделением Центра хирургии и онкологии Игнат Герич в комментарии "Суспільному".

Элиот производит осмотр в больнице (фото: suspilne.media)

В настоящее время медбрат работает отделением №1 Центра хирургии и онкологии. Он каждый день своими глазами видит тяжелых пациентов, а также наблюдает за процессом их выздоровления.

"Я медбрат, волонтер и как большинство людей в мире я наблюдал за происходящим в Украине, поэтому решил оказывать медицинскую помощь тем, кто в этом нуждается. Каждый день я транспортирую пациентов хирургического отделения, готовлю их к медицинским процедурам и манипуляциям, делаю перевязки, слежу за тяжелыми пациентами, нуждающимися в особом уходе", - говорит Эллиот.

Элиот стал полноценной частью больницы во Львове (фото suspilne.media)

Он рассказывает, что иногда ему тяжело пережить истории пациентов, которые попадают в больницу с тяжелыми минно-взрывными ранениями. Однако ему очень приятно видеть, как они становятся на ноги.

"Когда наши пациенты поправляются, испытываю настоящее удовольствие от работы, которую выполняю в этой больнице. На моих глазах их раны исцеляются. Поэтому радуюсь, когда пациенты, которым здесь помогли, делают свои первые шаги", - рассказывает медик.

Персонал больницы говорит, что помощь и опыт Элиота очень важны, а пациенты и весь коллектив полюбили его как часть команды.