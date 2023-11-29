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"Радість для всіх близьких": Віталій Козловський розсекретив, де тепер служить

Віталій Козловський розповів, що його перевели у іншу частину (фото: instagram.com/vkozlovsky_music)
Автор: Тетяна Самарук

Відомий український співак Віталій Козловський влітку пішов служити до українського війська у складі Національної гвардії. Однак, нещодавно він заявив, що переходить в іншу військову частину.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на радіостанцію "Армія FM".

Куди перевели артиста

За словами Козловського, з огляду на військову таємницю він не може розповідати багато подробиць. Однак, він зазначив, що його служба зараз проходить в Києві.

"Це військова таємниця насправді. Єдина радість, про яку я можу сказати, радість для всіх моїх близьких, що зараз моя служба проходить не на Донбасі, я зараз перебуваю в частині Києва", - поділився виконавець.

Також він додав, що рішення про перехід в іншу частину було не його бажанням, а це була ініціатива тих, до кого він зараз перевівся.

Зокрема, ймовірно, артист зараз служить саме в лавах ЗСУ, а не в Національній гвардії.

"Ти виставив піксель. Нацгвардія, де ти служив - це оливкова форма. Піксель - це Збройні сили України", - сказав журналіст у розмові з артистом.

Що відомо про службу співака

На початку літа Віталі Козловського призвали до військової служби. Він вступив до бригади Національної гвардії України "Рубіж" та вже у липні офіційно присягнув на вірність військовим.

Також він розповідав про страшну ніч на фронті, коли його з побратимами позиції обстріляли російські окупанти.

За словами артиста, росіяни крили їх снарядами більше двох годин. Тоді йому здавалося, що смерть близько, але, на щастя, всі вціліли.

У жовтні Віталій Козловський оголосив, що переходить в іншу військову частину.

Віталій Козловський (фото: instagram.com/vkozlovsky_music)

Раніше ми повідомляли, що відомий український продюсер натякнув, що Кондратюк незаконно виграв суди у Козловського.

Також ми писали, що у Росії "поховали" Віталія Козловського.

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