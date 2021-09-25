В Раде высказались о рынке земли: "люди увидели - инопланетяне или китайцы ее не забрали"

Со времени запуска рынка земли с июля в Украине количество всех заключенных сделок за почти три месяца стало небольшим. Председатель партии "Слуга народа" Александр Корниенко назвал такое отсутствие ажиотажа прогнозированным, и видит в этом позитив.

Политик отметил, что доволен результатами летней отмены моратория на продажу сельхозземли, кроме земель госсобственности.

"Это то, что мы и ожидали. Мы ожидали, что люди не будут бежать продавать землю. Будут ждать, пока на нее увеличится стоимость", - рассказал Корниенко.

Депутат напомнил о примере Польши, где подобный процесс продолжался около 5 лет.

"Будет увеличиваться стоимость земли - будет увеличиваться арендная плата и выплаты для людей на паи, будет увеличиваться капитализация для общин, в которые мы передали землю очень много. И конечно же открытие рынка потребовало таких элементов, как увеличение нотариусов, которые подключаются, чтобы делать эти соглашения. Это тоже определенное время заняло, потому что не все юристы сначала хотели, но потом увидели, что это работает - и захотели", - объяснил "Слуга народа".

Также нардеп озвучил мнение, что реальная ситуация с запуском продажи земли смогла показать несостоятельность некоторых опасений критиков реформы.

"И конечно это время, которое требуется для начала запуска реформы, оно обусловлено, в том числе, и на то, чтобы люди увидели, что никто КамАЗами никуда не вывез землю, никакие инопланетяне или китайцы ее не забрали у нас. Там, еще кто-то... То есть все эти мифы разрушены абсолютно, и я думаю, что мы будем постепенно двигаться", - высказался Корниенко.

Политик добавил, что в Раде на следующей пленарной неделе собираются принять "очень важный закон" об обеспечении фермерам процента по кредитам, на который Всемирный банк дает 800 миллионов долларов - на наполнение этого фонда.

"Его надо принять, чтобы уже запустить кредитование для покупки земли для фермеров", - заявил нардеп.

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