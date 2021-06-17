В Раде произошла массовая драка: Тищенко и Кива на переднем плане (видео)

В Верховной Раде 17 июня произошла первая драка в этом созыве. Нардепы массово сцепились из-за того, что глава комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики Никита Потураев сказал, что повставший народ расстреляет "Оппозиционную партию - за жизнь".

Это можно увидеть на видео-трансляции заседания Рады на YouTube.

"Здесь нас спросили, когда закончится эпоха бедности? Тогда, когда закончится эпоха лжи. А закончится она, когда восставший народ вытянет эту фракцию, совокупное состояние которой сопоставимы с годовым бюджетом Украины, и расстреляет. К сожалению мы демократическая страна и мы должны идти медленно, и уничтожать вас политически", - заявил с трибуны глава комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики Никита Потураев.

Слова нардепа от "Слуги народа" Потураева вызвали бурю негодования со стороны депутатов. Первым выбежал на трибуну Илья Кива. Далее началась толкотня, переросшая в драку.

Засветился тут и скандальный Николай Тищенко. Он вцепился зубами в рубашку Ильи Кивы. А представитель фракции "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко с удовольствием снимал схватку нардепов на камеру мобильного телефона.

В итоге Потураев извинился за свои слова, а спикер Дмитрий Разумков объявил перерыв в заседании.

В Раде сцепились депутаты (facebook.com/yan.dobronosov)

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