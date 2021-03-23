На работу в Польшу: украинцам дали важные советы о пересечении границы

Василий Павлюк сообщил, что есть три важных правила, которые должен соблюдать каждый украинец перед поездкой на работу в Польшу.

"Первое, должно быть приглашение, подтвержденное воеводой, имеется в виду администрацией воеводы. В Украине много аферистов, которые продают фальсифицированные приглашения. Людей на границе задерживают, люди платят штрафы, их позже депортируют. И они потом не смогут въехать в страны ЕС на срок 3-5 лет", - сообщил консул.

Он добавил, что соблюдать законы другой страны нужно обязательно и третьим правилом является наличие обязательной медицинской страховки.

"Второе, если вы выезжаете за границу, вы должны понять — это другое государство, другие законы. Вы должны себя защищать, изучите, почитайте книжку, требования к иностранцам в том государстве, куда едете. Люди приезжают как из села в село. Ничего подобного. Это другое государство, другие законы. И страхуйтесь. Вы руку, ногу сломаете — за вас никто не будет платить. Вы будете платить, такая правда", - предупредил Василий Павлюк.