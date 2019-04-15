В работе Приват24 произошел сбой: что известно

ПриватБанк в воскресенье ночью, 14 апреля, временно отключал сервис Приват24 для клиентов. Причем об этом стало известно толко при загрузке страницы. Об отключении в ПриватБанке не сообщалось.

Известно, что сделано это было для того, чтобы специалисты ПриватБанка могли провести работы "по подключению дополнительных мощностей". Причиной проведения работ стала необходимость стабильной работы в период высокой нагрузки на сервис.

ПриватБанк отключил Приват24 - названа причина (скрин: соцсети)

Подобное предупреждение всплывало, как в мобильных приложениях, так и на стационарных компьютерах.

При этом в разделе "Новости ПриватБанка" никаких уведомлений на этот счет не было. Подобный сбой стал абсолютным сюрпризом для пользователей сервиса Приват24.

ПриватБанк отключил Приват24 - названа причина (фото: РБК-Украина)

Пользователи сети неоднозначно отреагировали на подобный инцидент. Многие недовольны тем, что в банке не предупредили о регламентных работах.

"О таком предупреждать надо..."

"Снова мошенников ищут?"

"Я то пережила, а у кого-то может операции сорвались. Люди деньги могли потерять";

"Приват хакнули?"

Напомним, недавно ПриватБанк оказался в центре скандала, после того как один из клиентов финансового учреждения пожаловался на сотрудников банка. Дело в том, что сотрудники "выбивали долг" у родственников его девушки.

Ранее также сообщалось, что аферисты изобрели новый способ обмана украинцев с помощью сервиса Приват24, для того чтобы выманить деньги у клиентов банка.