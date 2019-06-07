Работала на огороде: подробности гибели женщины от молнии под Львовом

Молния убила женщину во Львовской области (коллаж РБК-Украина)

От поражения молнией погибла 55-летняя жительница Стрыйского района

От удара молнии погибла 55-летняя женщина во Львовской области. Чрезвычайное происшествие случилось в селе Моршин, сообщает пресс-служба национальной полиции области.

Известно, что 55-летняя жительница Стрыйского района 7 июня возилась на огороде, когда получила страшное поражение током молнии.

Сообщение в полицию поступило около 12:00.

В настоящее время полицейские работают над установлением всех обстоятельств трагической гибели женщины. Решается вопрос об открытии уголовного производства и назначения судебной медицинской экспертизы.

Молния убила женщину во Львовской области (иллюстративное фото: pixabay.com)

Ранее сообщалось, что от удара молнии погибла 17-летняя девушка в Олешковском районе Херсонской области.

Напомним, что совсем недавно под Тернополем в селе Джурин Чертковского района шаровая молния влетела в дом и взорвалась, в результате ЧП пятеро детей оказались в больнице.

Кстати, в сети показали небывалое наводнение в Тернопольской области. Бурлящие потоки воды сносили все на своем пути.