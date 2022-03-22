Работа для вынужденных переселенцев в Украине: где и как искать

Десятки тысяч украинцев оказались без работы, а организации и предприятия – без сотрудников. А некоторые – даже без предприятий, так как их разрушили обстрелами.

Война России против Украины разрушила привычный уклад жизни многих украинцев. Часть вынуждена была выехать из страны, чтобы увезти детей в безопасное место. Еще несколько миллионов граждан находятся в западных областях.

Где сейчас и как можно найти работу в Украине, как государство поддерживает вынужденных переселенцев – читайте в нашем материале ниже.

Как рассказал глава Львовской ОВА Максим Козицкий, вынужденные переселенцы могут обратиться в территориальные подразделения центра занятости во Львове.

Там есть база предприятий, которые работают во Львове и области. Также есть информация о потребностях производств, которые уже успели переехать во Львовскую и соседние области.

Известно, что к 20 марта желание перевести свои предприятия выразили уже около 200 производств. А значит, им будут нужны работники на местах.

Как зарегистрироваться:

Найдите адрес ближайшего отделения Центра занятости. Посетите его.

Возьмите с собой те документы, которые у вас есть. Хорошо, если у вас есть паспорт, трудовая книга и документы об образовании.

Специалисты поставят вас на учет и поищет работу в соответствии с вашими знаниями, специальностью и опытом работы. Если возникнет потребность в переквалификации или дополнительном обучении для повышения профессионального уровня – помогут львовские заведения профтехобразования.

Телефон Львовского областного центра занятости: +380322971697

Самый большой портал со всеми нужными и полезными ссылками вот по этой ссылке. Тут можно найти информацию не только по работе, но и актуальную – о жилье, учебе, транспорте.

Чат-боты и сайты для поиска работы

UaJobNow

Вакансии Львов

Goodjod

Крезюме Вакансии

Happy Monday

Lobby

Биржа "Работа в тылу"

UA Talents

Hire Ukrainians Affected By War

Work.Ua

grc.ua

Robota.ua

Jooble.

Jobs.Dou.

Поддержка от государства

Всем работодателям, которые будут официально брать на работу вынужденных переселенцев, государство компенсирует по 6500 гривен за каждого трудоустроенного. Эти средства будут идти на оплату труда переселенцев.