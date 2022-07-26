Работа на дому: 6 самых высокооплачиваемых вакансий от Центра занятости

За какую работу дома платят больше всего

Согласно объявлениям расположенным на ресурсе Государственного центра занятости, больше всего платят за работу дома по таким профессиям:

менеджер по розничной торговле - 9900 гривен

консультант - 9500 гривен

менеджер по управлению - 9500 гривен

менеджер по организации - 9000 гривен

редактор - 9000 гривен

швея - 6500 гривен

Также мы подобрали вакансии работы на дому с наибольшим окладом на OLX:

оператор колл-центра - 14000 гривен

копирайтер - 12000 гривен

швея - 10000 гривен

оператор-логист - 9000 гривен

Перечисленные вакансии были выбраны с учетом даты публикации за последние два месяца.

Популярные вакансии работы на дому

В наше время очень распространении вакансии с работой на дому, ведь много работы выполняется на компьютере через интернет.

Такой вид труда достаточно выгоден, как для рабочего, так и для работодателя. Вам не нужно тратить неоценимое время на дорогу к работе и домой, а работодателю не надо платить за ваше рабочее место.

Чаще всего дома работают:

программисты и разработчики

копирайтеры

графические дизайнеры и иллюстраторы

операторы

бухгалтеры

писатели

инженеры

архитекторы и другие

Если вам импонирует работать дома, попробуйте и себе найти такую работу, или освоить необходимую профессию, для гарантированного трудоустройства. Пусть везет!