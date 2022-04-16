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Quantum впервые поставила в Украину военный беспилотник для корректировки артиллерии

Фото: Quantum впервые поставила в Украину военный беспилотник для корректировки артиллерии (facebook com)
Автор: Илона Свиридова

Немецкая компания Quantum впервые поставила в Украину военный беспилотник для корректировки артиллерии. Его приобрели по инициативе Военной администрации Днепропетровской области за счет фонда Геннадия Корбана для нужд ТРО.

Об этом сообщил журналист Юрий Бутусов на странице в Facebook.

По его словам, стоимость самолета - около 200 тысяч евро.

"Благодаря быстрому заключению контракта, "Вектор" уже в Украине, и скоро будут проведены испытания в боевых условиях специалистами одного из добровольческих подразделений, которое взаимодействует с ТРО Днепра и точно поражает российские войска артиллерийским огнем", - добавил журналист.

Он также отметил, что массовые поставки таких векторов смогут насытить войска современными средствами корректировки.

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