Пьют жаропонижающие: в Госпогранслужбе назвали измерение температуры неэффективным

Карантин в Украине введен из-за угрозы распространения коронавируса COVID-2019. Школьников перевели на дистанционное обучение, большинство украинцев – на удаленную работу, приостановлена работа железнодорожного транспорта, авиа и автобусов между городами, метро. Большинство КПП на границах – ограничили работу по пропуску граждан. Также всем прибывшим в Украину измеряют температуру тела.

Как сообщил глава Государственной пограничной службы Сергей Дейнеко, регулярное измерение температуры – не эффективно. Он объяснил, что граждане прибегают к хитростям и перед пересечением границы, пьют жаропонижающие препараты.

За последний месяц было проверено 2,7 миллиона человек – это граждане Украины, а также иностранцы. Повышенная температура тела была зафиксирована всего у 52 человек.

"Наши граждане возвращаются на родину, наш работники возвращаются домой, но все ли они здоровы, нет ли у кого из них коронавируса – очень трудно сказать. Поступает информация, что люди, перед тем, как пересекают границу, употребляют жаропонижающие медицинские препараты и мы не можем выявлять лиц, которые не имеют ярко выраженных симптомов", - рассказал Сергей Дейнеко.

Он добавил, что за последний месяц в Украину вернулось на 200 тысяч человек больше, чем выехало. В марте было зафиксировано увеличение количества граждан, которые приехали в Украину.

Напомним, ранее мы писали о том, что врачи назвали самый коварный симптом коронавируса COVID-2019.