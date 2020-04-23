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Пытал украинских детей: кто такой Илья Хржановский, который хочет строить Мемориал Бабьего Яра

STYLERЖизнь    23.04.2020 - 09:31
Пытал украинских детей: кто такой Илья Хржановский, который хочет строить Мемориал Бабьего Яра
Режиссер Илья Хржановский стал худруком мемориального центра Бабий Яр (фото: facebook.Илья Хржановский)

Автобиография и творческий путь скандального российского режиссера Ильи Хржановского

Илья Хржановский - скандальный российский режиссер, который приехал в Украину и стал художественным руководителем мемориального центра Бабий Яр. Россиянин приехал в столицу по приглашению российских олигархов Германа Хана и Михаила Фридмана. Почему имя Хржановского связано со скандалом и его авторский путь читайте в материале Styler.

Биография режиссера

Илье Хржановскому 44 года, он родился в Москве 11 августа 1975 году. Его отец біл мультипликатором, а мать филологом. В 1992—1993 он поступил на факультет живописи в Боннской академии художеств. В 1998 году окончил режиссерский факультет ВГИК (мастерская М. М. Хуциева). Дебютировал как режиссер театральным спектаклем "То, что чувствую" на Международном фестивале КУKART (1997). В 1998 — совместно с Артемом Михалковым) он снял свою первую короткометражку "Остановка".

С 1998 по 2002 год Хражновский являлся режиссером и продюсер рекламных компаний. В єто время он работал на российском телеканале ТНТ. В 2003 году его проект вошел в программу Берлинского кинофестиваля, а также в программы других российских и международных кинофестивалей.

Интересно, что в 2009 году Илья Хржановский стал соучредителем компании "Феномен-Украина, а в 2010-м — немецкой компании Phenomen Berlim Filmproduktions.

Нужно отметить, что на протяжение 10 лет режиссер принципиально не давал интервью и только сейчас его позиция изменилась.

Пытал украинских детей: кто такой Илья Хржановский, который хочет строить Мемориал Бабьего Яра

Илья Хржановский (фото: facebook.Илья Хржановский)

Скандальный проект "Дау" режиссера

Проект "Дау" был создан в 2005 году. Он состоит из фильмов и сериалов о жизни советского физика, нобелевского лауреата Льва Ландау. На данный момент он до сих пор не закончен. В рамках "Дау" был построен небольшой советский город 1930-х годов, в нем поселились сотни актеров (в основном — непрофессиональных), за жизнью которых следили кинематографисты. Четкого сценария не было, а отснятый для "Дау" материал (всего 700 часов видео) стал основой для масштабного арт-проекта Dau, который показали в Париже в начале 2019 года. На данный момент проект насчитывает 16 кинокартин.

Кстати, к написанию сценария вновь был привлечен писатель Владимир Сорокин. Отсняв какие-то сцены в Москве и Петербурге, съемочная группа переместилась в Харьков, где постепенно сложился и главный герой картины - вовсе не Ландау, а Институт. Институт, как модель общества и модель страны в определенную эпоху.

29 февраля 2019 года фильм "Дау. Наташа" режиссеров Ильи Хржановского и Екатерины Эртель завоевали приз Берлинского кинофестиваля — за лучшую операторскую работу. В России этот фильм запретили, он не вышел в прокат, так как по мнению чиновников, содержит "материалы, пропагандирующие порнографию".

Почему же этот проект вызывал столько негодования и споров в сети? Дело в том, что в фильмах содержатся сцены насилия, которые и вызвали претензии кинокритиков и обычных людей. Как выяснилось, все сцены в фильмах сыграны актерами по-настоящему, то есть даже сексуальное насилие снималось с полным натурализмом.

Что сам режиссер говорит о своем проекте "Дау"

В интервью российскому изданию РБК Хржановский подтвердил натурализм сцен насилия в его фильмах, он называет такие вещи нормальными и не видит в этом ничего такого.

"А "мучается" — это что? Например, столько раз упоминаемая сцена с бутылкой — если смотреть, там нет факта "вхождения" бутылки. Но эмоционально все, что происходит в проекте, является правдой всегда. Правдой в неком условном мире. Если это для зрителей страшнее и они могут что-то почувствовать, то это замечательно", - говорил режиссер про "Дау. Наташа".

Хржановский рассказал, что итальянская актриса Моника Белуччи поцеловала руку актрисе, которая сыграла Наташу. Она оценила талант россиянки и назвала ее "любимой актрисой".

Запущен сайт проекта Ильи Хржановского "Дау"

Режиссер Илья Хржановский запустил сайт кинопроекта "Дау". Зрителям уже доступны два фильмы их десяти — это "Дау. Наташа" и "Дау. Дегенерация". Каждую неделю на сайте DAU.com будут появляться новые фильмы, они платные. 24 апреля состоится премьера "Нора мама" и "Три дня".

Пытал украинских детей: кто такой Илья Хржановский, который хочет строить Мемориал Бабьего ЯраКадр из фильма "Дау. Дегенерация" (Скриншот с Facebook)

Скандальные факты из фильма:

Также в киноленте можно увидеть известных украинских политиков и журналистов. В частности, в фильмах "Дау" сыграли Михаил Добкин, который превратился в первого секретаря Харьковского горкома КПУ, и Леонид Черновецкий. В то же время Нестор Шуфрич появился в скандальном фильме наркомом тяжелой промышленности.

Пытал украинских детей: кто такой Илья Хржановский, который хочет строить Мемориал Бабьего ЯраНестор Шуфрич, Дмитрий Гордон и Михаил Добкин на съемках фильма "Дау" (Скриншот)

Режиссер и Украина

Фильм "Дау. Дегенерация" – один из серии фильмов, созданных российским режиссером Ильей Хржановским о физике Льве Ландау. Съемки велись в Харькове с 2008 по 2011 год. В Украине национальная полиция будет вести расследование относительно создателей фильма "Дау. Дегенерация", где, по сообщению уполномоченного по правам детей Николая Кулебы, были задействованы младенцы из интернатов. В фильме над малышами могли издеваться, так как в таком возрасте дети не могут сказать, что они устали или им больно.

Ювенальными прокурорами открыты уголовные дела по ч.2 ст.127 (пытки), ч.3 ст.300 (изготовление или распространение произведений, пропагандирующих культ насилия ) Уголовного кодекса Украины.

Сейчас Илья Хржановский занимает должность художественного руководителя мемориального центра "Бабий Яр" в Киеве и этот факт уже вызвал негодование многих известных украинцев. Они недоумевают, как режиссер-мучитель может возглавлять мемориальный центр Бабьего Яра, где погибли 150 тысяч человек.

Как мы ранее писали, громкий скандал вокруг Бабьего Яра оброс новыми деталями.

Громкий скандал вокруг Бабьего Яра оброс новыми деталями Российский режиссер-мучитель - худрук Мемориала Бабий Яр: появилось официальное заявление
Новости Украины режиссерБабий Яр
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