Пытал украинских детей: кто такой Илья Хржановский, который хочет строить Мемориал Бабьего Яра

Режиссер Илья Хржановский стал худруком мемориального центра Бабий Яр (фото: facebook.Илья Хржановский)

Автобиография и творческий путь скандального российского режиссера Ильи Хржановского

Илья Хржановский - скандальный российский режиссер, который приехал в Украину и стал художественным руководителем мемориального центра Бабий Яр. Россиянин приехал в столицу по приглашению российских олигархов Германа Хана и Михаила Фридмана. Почему имя Хржановского связано со скандалом и его авторский путь читайте в материале Styler.

Биография режиссера

Илье Хржановскому 44 года, он родился в Москве 11 августа 1975 году. Его отец біл мультипликатором, а мать филологом. В 1992—1993 он поступил на факультет живописи в Боннской академии художеств. В 1998 году окончил режиссерский факультет ВГИК (мастерская М. М. Хуциева). Дебютировал как режиссер театральным спектаклем "То, что чувствую" на Международном фестивале КУKART (1997). В 1998 — совместно с Артемом Михалковым) он снял свою первую короткометражку "Остановка".

С 1998 по 2002 год Хражновский являлся режиссером и продюсер рекламных компаний. В єто время он работал на российском телеканале ТНТ. В 2003 году его проект вошел в программу Берлинского кинофестиваля, а также в программы других российских и международных кинофестивалей.

Интересно, что в 2009 году Илья Хржановский стал соучредителем компании "Феномен-Украина, а в 2010-м — немецкой компании Phenomen Berlim Filmproduktions.

Нужно отметить, что на протяжение 10 лет режиссер принципиально не давал интервью и только сейчас его позиция изменилась.

Илья Хржановский (фото: facebook.Илья Хржановский)

Скандальный проект "Дау" режиссера

Проект "Дау" был создан в 2005 году. Он состоит из фильмов и сериалов о жизни советского физика, нобелевского лауреата Льва Ландау. На данный момент он до сих пор не закончен. В рамках "Дау" был построен небольшой советский город 1930-х годов, в нем поселились сотни актеров (в основном — непрофессиональных), за жизнью которых следили кинематографисты. Четкого сценария не было, а отснятый для "Дау" материал (всего 700 часов видео) стал основой для масштабного арт-проекта Dau, который показали в Париже в начале 2019 года. На данный момент проект насчитывает 16 кинокартин.

Кстати, к написанию сценария вновь был привлечен писатель Владимир Сорокин. Отсняв какие-то сцены в Москве и Петербурге, съемочная группа переместилась в Харьков, где постепенно сложился и главный герой картины - вовсе не Ландау, а Институт. Институт, как модель общества и модель страны в определенную эпоху.

29 февраля 2019 года фильм "Дау. Наташа" режиссеров Ильи Хржановского и Екатерины Эртель завоевали приз Берлинского кинофестиваля — за лучшую операторскую работу. В России этот фильм запретили, он не вышел в прокат, так как по мнению чиновников, содержит "материалы, пропагандирующие порнографию".

Почему же этот проект вызывал столько негодования и споров в сети? Дело в том, что в фильмах содержатся сцены насилия, которые и вызвали претензии кинокритиков и обычных людей. Как выяснилось, все сцены в фильмах сыграны актерами по-настоящему, то есть даже сексуальное насилие снималось с полным натурализмом.

Что сам режиссер говорит о своем проекте "Дау"

В интервью российскому изданию РБК Хржановский подтвердил натурализм сцен насилия в его фильмах, он называет такие вещи нормальными и не видит в этом ничего такого.

"А "мучается" — это что? Например, столько раз упоминаемая сцена с бутылкой — если смотреть, там нет факта "вхождения" бутылки. Но эмоционально все, что происходит в проекте, является правдой всегда. Правдой в неком условном мире. Если это для зрителей страшнее и они могут что-то почувствовать, то это замечательно", - говорил режиссер про "Дау. Наташа".

Хржановский рассказал, что итальянская актриса Моника Белуччи поцеловала руку актрисе, которая сыграла Наташу. Она оценила талант россиянки и назвала ее "любимой актрисой".

Запущен сайт проекта Ильи Хржановского "Дау"

Режиссер Илья Хржановский запустил сайт кинопроекта "Дау". Зрителям уже доступны два фильмы их десяти — это "Дау. Наташа" и "Дау. Дегенерация". Каждую неделю на сайте DAU.com будут появляться новые фильмы, они платные. 24 апреля состоится премьера "Нора мама" и "Три дня".

Кадр из фильма "Дау. Дегенерация" (Скриншот с Facebook)

Скандальные факты из фильма:

Также в киноленте можно увидеть известных украинских политиков и журналистов. В частности, в фильмах "Дау" сыграли Михаил Добкин, который превратился в первого секретаря Харьковского горкома КПУ, и Леонид Черновецкий. В то же время Нестор Шуфрич появился в скандальном фильме наркомом тяжелой промышленности.

Нестор Шуфрич, Дмитрий Гордон и Михаил Добкин на съемках фильма "Дау" (Скриншот)

Режиссер и Украина

Фильм "Дау. Дегенерация" – один из серии фильмов, созданных российским режиссером Ильей Хржановским о физике Льве Ландау. Съемки велись в Харькове с 2008 по 2011 год. В Украине национальная полиция будет вести расследование относительно создателей фильма "Дау. Дегенерация", где, по сообщению уполномоченного по правам детей Николая Кулебы, были задействованы младенцы из интернатов. В фильме над малышами могли издеваться, так как в таком возрасте дети не могут сказать, что они устали или им больно.

Ювенальными прокурорами открыты уголовные дела по ч.2 ст.127 (пытки), ч.3 ст.300 (изготовление или распространение произведений, пропагандирующих культ насилия ) Уголовного кодекса Украины.

Сейчас Илья Хржановский занимает должность художественного руководителя мемориального центра "Бабий Яр" в Киеве и этот факт уже вызвал негодование многих известных украинцев. Они недоумевают, как режиссер-мучитель может возглавлять мемориальный центр Бабьего Яра, где погибли 150 тысяч человек.

Как мы ранее писали, громкий скандал вокруг Бабьего Яра оброс новыми деталями.