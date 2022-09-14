В пяти городах начинается "Неделя мирных" Фонда Ахметова

"Я уверен, что наступит время, когда мы отстроим Украину, и я буду инвестировать все свои силы и средства, чтобы Украина восстановилась и стала сильной и цветущей страной. Пройдут годы, и историки попытаются переосмыслить все, что мы пережили, оставив лишь даты и заменив судьбы тысяч людей названиями населенных пунктов. Этого нельзя допустить. Нужно помнить и нужно сделать все, чтобы трагедия мирных никогда не повторилась", - основатель фонда Ринат Ахметов.

События, запланированные в рамках "Недели мирных":

Музей "Голоса мирных" презентует в Днепре, Виннице и Черкассах спектакль "Лицо цвета война", основанный на реальных событиях и рассказывает о жизни людей в оккупированном Мариуполе. Зрители смогут узнать больше о музее и познакомиться с историями Мирных;

Фонд подпишет меморандум о сотрудничестве музея "голоса Мирных" и КНУ им. Т. Шевченко. Так фонд начнет работу с вузами в Украине и в других странах для развития и углубления накопленных знаний и опыта на уровне государственных систем образования. Фонд планирует привлечь внимание научного сообщества, государственных органов, сми и общества к научной методологии документирования и распространения свидетельств войны, сохранения национальной памяти Украины;

Будет проведен Всеукраинский конкурс эссе для учеников 9-11 классов на тему "Война в судьбе моей семьи". Амбассадор музея "Голоса мирных", журналист Алексей Суханов проведет открытый урок для школьников по написанию эссе и рассказы собственных историй.

Подробнее о событиях, которые будут проходить в течение "Недели мирных", будет сообщено в социальных сетях фонда.