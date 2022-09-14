ua ru
Ср, 14 сентября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

В пяти городах начинается "Неделя мирных" Фонда Ахметова

Новина українською →
Среда 14 сентября 2022 14:08
В пяти городах начинается "Неделя мирных" Фонда Ахметова Фото: в пяти городах начинается "Неделя мирных" Фонда Ахметова (пресс-служба)
Автор: Илона Свиридова

Фонд Рината Ахметова проводит пятую "неделю мирных". В этом году мероприятия пройдут в Киеве, Днепре, Запорожье, Виннице и Черкассах.

Об этом сообщает пресс-служба фонда.

"Я уверен, что наступит время, когда мы отстроим Украину, и я буду инвестировать все свои силы и средства, чтобы Украина восстановилась и стала сильной и цветущей страной. Пройдут годы, и историки попытаются переосмыслить все, что мы пережили, оставив лишь даты и заменив судьбы тысяч людей названиями населенных пунктов. Этого нельзя допустить. Нужно помнить и нужно сделать все, чтобы трагедия мирных никогда не повторилась", - основатель фонда Ринат Ахметов.

События, запланированные в рамках "Недели мирных":

  • Музей "Голоса мирных" презентует в Днепре, Виннице и Черкассах спектакль "Лицо цвета война", основанный на реальных событиях и рассказывает о жизни людей в оккупированном Мариуполе. Зрители смогут узнать больше о музее и познакомиться с историями Мирных;
  • Фонд подпишет меморандум о сотрудничестве музея "голоса Мирных" и КНУ им. Т. Шевченко. Так фонд начнет работу с вузами в Украине и в других странах для развития и углубления накопленных знаний и опыта на уровне государственных систем образования. Фонд планирует привлечь внимание научного сообщества, государственных органов, сми и общества к научной методологии документирования и распространения свидетельств войны, сохранения национальной памяти Украины;
  • Будет проведен Всеукраинский конкурс эссе для учеников 9-11 классов на тему "Война в судьбе моей семьи". Амбассадор музея "Голоса мирных", журналист Алексей Суханов проведет открытый урок для школьников по написанию эссе и рассказы собственных историй.

Подробнее о событиях, которые будут проходить в течение "Недели мирных", будет сообщено в социальных сетях фонда.

Читайте РБК-Украина в Google News
Ринат Ахметов
LITE
10 признаков того, что этот мужчина вас разрушает и тратит вашу жизнь
10 признаков того, что этот мужчина вас разрушает и тратит вашу жизнь