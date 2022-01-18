Этот витамин поможет убрать головные боли и приступы мигрени: включите его в рацион

Ученые утверждают, что употребление витамина D помогает снизить количество приступов головной боли и мигреней. У пациентов, которые принимают этот витамин на постоянной основе, состояние улучшилось буквально за месяц.

Такие результаты показало недавнее исследование, которое было проведено в Китае, пишет The American Journal of Emergency Medicine.

Группа китайских ученых под руководством специалиста по традиционной медицине из Чунцы доктора Чен Ху провела систематический осмотр рандомизированных контролируемых исследований, которые изучали влияние витамина D на пациентов с мигренью.

Исследователи выяснили, что добавка витамина D значительно может снизить количество приступов головной боли в месяц, количество дней с головной болью и улучшить общее состояние при приступах мигрени.

Ученые отметили, что выборка данных на данный момент не является полной, так как контрольные группы были не очень большими, а в регулярном анализе данных участвовало всего 300 человек.

Они добавили, что для более широкого изучения влияния витамина D и его положительные свойства в связи с частыми головными болями и мигренями, будут проведены дополнительные исследования.

Однако, людям с сезонными головными болями в связи с погодными условиями зимой и осенью стоит рассмотреть вариант с добавлением витамина D на регулярной основе, чтобы улучшить свое состояние.