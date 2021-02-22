Эти пять симптомов инфаркта проявляются за несколько недель: обратите внимание!

Инфаркт может подавать сигналы организму даже за несколько недель до острого состояния. Ученые утверждают, что некоторые признаки нарушения сердечной деятельности проявляются задолго до наступления инфаркта.

Ученые назвали пять признаков инфаркта, которые появляются за несколько недель или дней. Об этом сообщает UkrHealth.

Инфаркт – это серьезное нарушение работы сердца, которое может привезти даже к смертельному исходу, особенно, если помощь врачей пришла слишком поздно.

Исследователи из американского медицинского колледжа провели масштабный опрос пациентов, которые пережили сердечный приступ, а также пообщались с их родственниками и медработниками, которые участвовали в лечении.

Было установлено, что пять проблем возникали у людей с нарушениями сердечной деятельности чаще всего.

Боль в груди

Затрудненное дыхание

Сердцебиение

Резкое понижение артериального давления и состояние тошноты

Другие жалобы: тошнота, боль в животе или спине

Как утверждают медики, такие боли не всегда говорят о том, что появились проблемы с сердечно-сосудистой системой. Однако, если человек обнаружил у себя такие признаки, а тем более, если они проявляются в комбинации друг с другом, то нужно немедленно обратиться к врачу и пройти тщательное обследование. Только врач может найти причину таких болей.