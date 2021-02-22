Ці п'ять симптомів інфаркту проявляються заздалегідь: зверніть увагу!

Інфаркт може подавати сигнали організму навіть за кілька тижнів до гострого стану. Вчені стверджують, що деякі ознаки порушення серцевої діяльності проявляються задовго до настання інфаркту.

Вчені назвали п'ять ознак інфаркту, які з'являються заздалегідь, за декілька тижнів або днів. Про це повідомляє UkrHealth.

Інфаркт – це серйозне порушення роботи серця, яке може призвести навіть до смертельного результату, особливо, якщо допомога лікарів прийшла занадто пізно.

Дослідники з американського медичного коледжу провели масштабне опитування пацієнтів, які пережили серцевий напад, а також поспілкувалися з їхніми родичами та медпрацівниками, які брали участь у лікуванні.

Було встановлено, що п'ять проблем виникали у людей з порушеннями серцевої діяльності найчастіше.

Біль у грудях

Затруднене дихання

Серцебиття

Різке зниження артеріального тиску та стан нудоти

Інші скарги: нудота, біль в животі або спині

Як стверджують медики, такі болі не завжди говорять про те, що з'явилися проблеми з серцево-судинною системою. Однак, якщо людина виявила у себе такі ознаки, а тим більше якщо вони проявляються в комбінації один з одним, то потрібно негайно звернутися до лікаря і пройти ретельне обстеження. Тільки лікар може знайти причину таких болів.