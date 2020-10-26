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Пять признаков, что вы переболели COVID-19: кроме теста

Понедельник 26 октября 2020 09:17
Пять признаков, что вы переболели COVID-19: кроме теста
Проверьте у себя признаки заболевания коронавирусом (фото: РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

Врачи рассказали о признаках болезни коронавирусом

Коронавирус продолжает инфицировать в Украине людей и не сбавляет свои обороты. Британские ученые из Оксфордского университета пришли к выводу, что есть пять симптомов, которые точно укажут, что COVID-19 уже перенесен человеком. Если вы не делали тест, но наблюдаете у себя тревожные признаки, сверьтесь по этим пяти пунктам.

Об этом пишет Anews.

Временная потеря обоняния

Если вы не чувствуете запаха и вкуса, значит у вас поражены нервные окончания в периферийной и центральной нервной системе. Многие думают, что это связано с обычным насморком и заложенным носом. Но если у вас не было насморка - и вы не ощущаете запахов, скорее всего у вас был коронавирус.

Синдром сильной усталости

Даже переболев усталость остается. Вы просыпаетесь утром с чувством неполного отдыха, а разбитости. Все из-за того, что в организме происходит процесс интоксикации. Вялость не проходит весь день и постоянно хочется спать.

Конъюнктивит. Жжение, зуд, покраснение и скопление гноя в уголках глаз могут быть признаками поражения слизистой при легкой форме коронавируса. Многие люди не обращают внимания на такие симптомы, считая их результатом ОРВИ или длительного сидения за компьютером.

Сыпь на пальцах рук

Этот симптом наблюдается чаще у молодых людей и детей. На пальцах они могут увидеть сыпь, болезнь протекает в легкой форме.

Подозрение на инсульт. Коронавирус может поражать не только легкие, но и головной мозг. У пациентов с легкой формой инфекции медики наблюдали симптомы, похожие на те, которые бывают у людей в прединсультном состоянии: потеря сознания, головокружение, легкое онемение лицевых мышц.

Как мы ранее писали, украинский инфекционист назвал точный способ диагностики коронавируса.

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