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П'ять ознак того, що ви перехворіли COVID-19: крім тесту

Понеділок 26 жовтня 2020 09:17
П'ять ознак того, що ви перехворіли COVID-19: крім тесту
Перевірте у себе ознаки захворювання коронавірусом (фото: РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

Лікарі розповіли про ознаки хвороби коронавірусом

Коронавірус продовжує інфікувати в Україні людей і не збавляє обертів. Британські вчені з Оксфордського університету дійшли висновку, що є п'ять симптомів, які точно вкажуть, що COVID-19 вже перенесено людиною. Якщо ви не робили тест, але спостерігаєте у себе тривожні ознаки, звіртеся з цими п'ятьма пунктами.

Про це пише Anews.

Тимчасова втрата нюху

Якщо ви не відчуваєте запаху і смаку, значить у вас вражені нервові закінчення в периферійної і центральної нервової системи. Багато думають, що це пов'язано з звичайним нежитем і закладеним носом. Але якщо у вас не було нежитю - і ви не відчуваєте запахів, швидше за все у вас був коронавірус.

Синдром сильної втоми

Навіть перехворівши втома залишається. Ви прокидаєтеся вранці з почуттям неповного відпочинку, а розбитості. Все через те, що в організмі відбувається процес інтоксикації. Млявість не проходить весь день і постійно хочеться спати.

Кон'юнктивіт. Печіння, свербіж, почервоніння і скупчення гною в куточках очей можуть бути ознаками ураження слизової при легкій формі коронавірусу. Багато людей не звертають уваги на такі симптоми, вважаючи їх результатом ГРВІ або тривалого сидіння за комп'ютером.

Висип на пальцях рук

Цей симптом спостерігається частіше у молодих людей та дітей. На пальцях вони можуть побачити висип, хвороба протікає в легкій формі.

Підозра на інсульт. Коронавірус може вражати не тільки легені, але і головний мозок. У пацієнтів з легкою формою інфекції медики спостерігали симптоми, схожі на ті, які бувають у людей в передінсультному стані: втрата свідомості, запаморочення, легке оніміння лицьових м'язів.

Як ми раніше писали, український інфекціоніст назвав точний спосіб діагностики коронавірусу.

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