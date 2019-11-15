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Полиция назвала причину смерти школьника в Прилуках

STYLERЖизнь    15.11.2019 - 13:24
Полиция назвала причину смерти школьника в Прилуках
Полиция назвала причину смерти Дениса Чаленко (Коллаж РБК-Украина)

В правоохранительных органах рассказали, что Денис Чаленко погиб в результате травмы головы

Смерть Дениса Чаленко в Прилуках не оставила равнодушным практически никого в городе. После неоднократных митингов возле полиции с требованием расследовать смерть мальчика, сегодня правоохранительные органы озвучили причины гибели подростка. Родственники и знакомые семьи не верят, что ребенка переехал поезд, а считают, что Дениса убили, а потом положили на железнодорожные пути.

По словам копов, смерть ребенка наступила в результате черепно-мозговой травмы. Но, что именно ее спровоцировало, в органах не объясняют. Об этом сообщается в выпуске новостей ТСН.

Напомним, что гибель 14-летнего подростка всколыхнула страну две недели назад. Парня нашли мертвым на железнодорожных путях в Прилуках. Сначала правоохранители уверяли, что его переехал поезд. Родители увидели на теле сына множественные телесные повреждения и уверены, что это убийство.

Напомним, после гибели Дениса родители начали собственное расследование, и выявили множество следов крови в округе сотни метров от железнодорожных путей. След вывел на участок со свежеперекопанной землей, где, как предполагают близкие, могли убить мальчика.

В полиции назвали причины смерти Дениса Чаленко (ТСН)

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