Пьяная украинка "словила белку" и устроила дебош в самолете: подробности

17 мая на авиарейсе Барселона-Киев неадекватная женщина устроила скандал, бросаясь с кулаками на людей и используя нецензурную лексику. Об этом происшествии заявила Александра Ефименко в соцсети Facebook.

"Высота: 11900, самолёт шел на снижение. Действие: девушка купила в дьюти фри бутылку виски, выпила ее на борту, игнорируя просьбу бортпроводников этого не делать и решила, что летящие с ней иностранцы не должны находиться в самолёте. Потому что они - иностранцы", - указано в сообщении.

Отмечается, что по прилёту девушку ждал наряд полиции возле трапа.

Видео: (facebook.com/oleksandra2501)

Ну выпила, может у нее клаустрофобия! Зато теперь звезда. Все увидели ее.

Я в ужасе. Слов нет!

Для этих целей должен быть полицейский на каждом самолёте с электрошокером и запрет алкоголя в ручной клади и продажа в салоне.

Зачем пускать на борт самолёта со спиртным и там его продавать?

Напомним, что в Виннице болельщики избили арбитра прямо на поле.

Недавно в Черкассах избили журналиста Вадима Комарова, который был неудобен местным властям, и теперь пострадавший находится в тяжелом состоянии в больнице. Неравнодушных украинцев просят помочь журналисту.

К слову, бывшую невесту Владимира Кличко Хейден Панеттьери жестоко избил ее новый парень Брайан Хикерсон.