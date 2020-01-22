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Пьяная россиянка устроила дебош в самолете, но ее быстро угомонили (видео)

STYLERКурьезы    22.01.2020 - 14:24
Пьяная россиянка устроила дебош в самолете, но ее быстро угомонили (видео)
Россиянка напилась до беспамятства в самолете (коллаж: РБК-Украина)

Россиянка напилась до беспамятства в самолете авиакомпании Pegas Fly и стала "звездой" сети

Россиянка устроила пьяный дебош в самолете авиакомпании Pegas Fly, который летел в Дубай. В результате пассажирам рейса, среди которых было немало иностранцев, пришлось связать гражданку РФ скотчем.

Как рассказала одна из пассажирок рейса, жительница Уфы зашла в самолет уже в неадекватном состоянии. Сразу после взлета она стала танцевать и петь песни, а в ответ на замечания - материлась, кричала и бросалась на других пассажиров.

Нескольких мужчин пьяная россиянка ударила сумкой и кулаками. На просьбы бортпроводников успокоиться она не реагировала вовсе.

Бесчинства женщины продолжались около 40 минут. Так как ее не удавалось успокоить, командир экипажа был вынужден принять меры: он сказал, что если россиянка не успокоится, то самолет совершит посадку в Иране.

Другие пассажиры, направляющиеся в ОАЭ, не хотели терять своего времени из-за какой-то неадекватной особы. Поэтому нескольким мужчинам пришла в голову идея, как утихомирить россиянку - связать ее скотчем. Лишь после того, как женщину "обезвредили", она успокоилась и уснула.

Пьяная россиянка устроила дебош в самолете, но ее быстро угомонили

По прибытию к пункту назначения на скандалистку был составлен протокол и она отправилась в отделение полиции. Дальнейшая судьба россиянки - не известна.

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