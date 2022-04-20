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Путинские пропагандисты украли фото из украинского фотобанка и опозорились

Новина українською →
Среда 20 апреля 2022 11:14
Путинские пропагандисты украли фото из украинского фотобанка и опозорились Коллаж РБК-Украина: Российские пропагандисты опозорились с фото из украинского фотобанка
Автор: Светлана Мащенко

Российская пропаганда снова села в лужу. В этот раз они пытались доказать, что это не путинская орда ворует в Украине стиральные машины, а военные ВСУ, но опозорились.

Смотрите, как это было в материале Styler ниже.

За подделыванием фактов был замечен "журналист" Александр Бунин. Пропагандист пост уже снес, но скрины, оставшиеся в сети, как говорится, не горят.

Он опубликовал фото из фотобанка "УНИАН", опубликованное еще 15 марта. В описании указывается, что украинские бойцы переносят технику из магазина после обстрела Харькова в безопасное место.

А вот Бунин написал, что украинские военные мародерят в этом магазине.

Так пропагандисты исказили реальность:

Путинские пропагандисты украли фото из украинского фотобанка и опозорились

Скрин: twitter.com/abunin

А вот так было на самом деле:

Путинские пропагандисты украли фото из украинского фотобанка и опозорились

Скрин: photo.unian.net

Интересно, что в фотобанке от этого же автора Андрея Мариенко есть фото, где из этого же магазина технику переносит сотрудник полиции, а также человек в гражданском.

Путинские пропагандисты украли фото из украинского фотобанка и опозорились

Скрин: photo.unian.net

Ранее мы писали, что пропагандист Соловьев опозорился с Чернобаевкой, ища ее под Киевом.

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