Путинские пропагандисты украли фото из украинского фотобанка и опозорились
Российская пропаганда снова села в лужу. В этот раз они пытались доказать, что это не путинская орда ворует в Украине стиральные машины, а военные ВСУ, но опозорились.
Смотрите, как это было в материале Styler ниже.
За подделыванием фактов был замечен "журналист" Александр Бунин. Пропагандист пост уже снес, но скрины, оставшиеся в сети, как говорится, не горят.
Он опубликовал фото из фотобанка "УНИАН", опубликованное еще 15 марта. В описании указывается, что украинские бойцы переносят технику из магазина после обстрела Харькова в безопасное место.
А вот Бунин написал, что украинские военные мародерят в этом магазине.
Так пропагандисты исказили реальность:
Скрин: twitter.com/abunin
А вот так было на самом деле:
Скрин: photo.unian.net
Интересно, что в фотобанке от этого же автора Андрея Мариенко есть фото, где из этого же магазина технику переносит сотрудник полиции, а также человек в гражданском.
Скрин: photo.unian.net
Ранее мы писали, что пропагандист Соловьев опозорился с Чернобаевкой, ища ее под Киевом.