Пропагандист Соловьев опозорился с Чернобаевкой, ища ее под Киевом (видео)

Российские пропагандисты, похоже, разгадали загадку Чернобаевку - своего рода кольца времени, куда уже 11-й раз за месяц "попадают" российские войска. Похоже, в РФ попросту не умеют пользоваться картами...

Вопросом о Чернобаевке задался путинский пропагандист Соловьев в своей программе. Смотрите видео на Styler , как "эксперты" из РФ искали Чернобаевку, что под Херсоном в Киевской области.

"А какой это у них Зеленский маленький пункт все время вспоминает. У нас его ни разу даже в сводках не упоминали. Где все время Украина, в 156-й раз… А что там произошло в этой Чернобаевке? Где это вообще", - спросил Соловьев.

На что ему ответили, что Чернобаевка в треугольнике Буча - Ирпень - Гостомель. То есть в Киевской области.

К слову, с геометрией у россиян тоже не очень. Так как эти города-сателиты на северо-западе Киева уж точно не образовывают треугольник.

Если такие же эксперты готовили "спецоперацию" в РФ, тогда понятно, почему все так провально.

Отметим, что Алексей Арестович, 27 марта сказал, что Чернобаевка открыла счет 11:0. Военные РФ упрямо пытаются занять позиции на аэродроме, прилетая будто мухи на липучку.

Арестович говорит, что на аэродроме Мелитополе "своя Чернобаевка". Там счет пока что 4:0. Тем временем, сам аэродром близ Херсона уже разменял второй десяток.