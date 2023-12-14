"Путін - непоганий мужик". Ілон Маск знову приголомшив заявою

Новий скандал з Ілоном Маском

Під час прямої трансляції мільярдер заявив, що він знає, що росіяни роблять про нього мем, але йому це подобається, адже у них "особливе почуття гумору".

"Мені подобаються ці хлопці. Я не проти отримати російський паспорт потім", - сказав Маск про росіян.

Мільярдер зазначив, що якщо заплющити очі на якості диктатора у Путіна, то він йому подобається.

"Якщо відкинути упередженість та диктаторські замашки та імперіалізм - він непоганий мужик", - сказав бізнесмен.

"Він любить свою країну та діє в її інтересах", - додав він.

Нагадаємо, що це вже далеко не вперше, коли Ілон Маск шокує користувачів своїми заявами. Він постійно занурюється у скандали, які постійно обговорюють у мережі.