Если Путин нападет... Как действовать и где прятаться в случае артобстрела или бомбардировки

В случае возможного полномасштабного вторжения российских войск в Украину и начала вражеских артобстрелов и бомбардировок в городах для защиты гражданского населения предусмотрены бомбоубежища, укрытия и ПРУ.

Как действовать и где прятаться от снарядов при нападении России на Украину - читайте в материале ниже.

В украинских городах сейчас снова проверяют состояние гражданских бомбоубежищ, мониторят их техническое состояние, и местные власти готовят обновленную информацию о таких укрытиях для жителей.

Количество защитных сооружений может существенно отличаться в разных городах. Так, например, по данным ГСЧС, Департаментов общественного порядка и гражданской защиты при горсоветах и облгосадминистрациях:

в Киеве - 514 защитных сооружений и более 5 тысяч сооружений двойного назначения и простейшего укрытия;

в Харькове - около 1350 бомбоубежищ;

в Сумах - 120 защитных сооружений и противорадиационных укрытий;

В Чернигове - защитных сооружений гражданской защиты чуть более 60;

в Николаеве - 79 укрытий;

в Днепре - 181 защитное сооружение для гражданского населения...

Где находятся укрытия

Узнать адреса укрытий в населенных пунктах Украины и ознакомиться с интерактивными картами можно на сайтах ОГА, городских и облсоветов. Например - вот линк на официальном портале Киева, где можно узнать адреса и места расположения защитных сооружений гражданской защиты в столице.

Укрытия в Киеве (фото: facebook.com/DSNSKyiv)

Для укрытия гражданского населения в городе от чрезвычайных ситуаций техногенного, природного и военного характера создан фонд защитных сооружений гражданской защиты, в который входят:

укрытия гражданской защиты,

подземное пространство метрополитена,

подвальные помещения жилых домов,

подземные паркинги и другие сооружения подземного пространства.

Организации и владельцы указанных сооружений в случае необходимости обязаны обеспечить свободный доступ к укрытию.

О начале артобстрелов и бомбардировок горожан предупреждают спецсигналы (сирены, громкоговорители) и по радио, ТВ, сети Интернет.

Также следует обращать внимание на специальные навигационные значки и указатели "К укрытию" ("До укриття"), которые наверняка многие уже видели в своих городах с 2014-го года.

Бомбоубежище в Киеве (фото: РБК-Украина)

Как выглядят убежища и сколько могут принять людей

По словам директора Департамента муниципальной безопасности КГГА Романа Ткачука, в Киеве существует фонд, состоящий из двух типов объектов:

хранилища - специальные сооружения, которые расположены на предприятиях критической инфраструктуры и используются для защиты рабочей смены на предприятии.

объекты двойного использования.

"В нашем городе их около 5 тысяч. Это подвальные и полуподвальные помещения, станции метрополитена, подземные паркинги, подземные переходы. Одновременно мы можем защитить 2 миллиона 800 тысяч граждан", - цитирует чиновника издание "Вечерний Киев".

В хранилищах имеется отдельная фильтро-вентиляционная установка, подающая воздух через специальные фильтры, генератор тока с запасом топлива, противоударные герметичные двери, санузлы, рабочие комнаты, оснащенные закрытой связью.

Типовое оборудование укрытия в Киеве (фото: vechirniy.kyiv.ua)

А на объектах двойного использования должны быть скамьи, освещение и санузел. В метрополитене, где есть и герметичные занавеси, можно находиться и более 48 часов, но в таких случаях в городе вступает в действие план эвакуации.

Алгоритм действий во время артобстрела/бомбардировки

Следует быть готовым к любому развитию событий.

Если вы услышали свист снаряда (он похож больше на шорох), а через 2-3 секунды - взрыв, сразу ложитесь на землю. Не стоит паниковать - если вы слышите сам звук полета, значит снаряд пролетел довольно далеко от вас.

После звука взрыва внимательно оглянитесь вокруг в поисках надежного места для укрытия.

Если обстрел застал вас в общественном транспорте, то срочно останавливайте его движение, отбежите от построек и сооружений и лягте на землю, после чего осмотритесь и поищите более надежное укрытие неподалеку.

Перебегать следует короткими быстрыми бросками сразу после последующего взрыва.

Что не подходит для укрытия

Подъезды любых построек, даже небольшие пристроенные. От многоэтажных домов вообще следует отбежать хотя бы на 30-50 метров.

Места под разной техникой (под грузовиком или под автобусом).

Обычные ЖЭКовские подвалы домов. Они не приспособлены для укрытия в случае авианалетов или ракетно-артиллерийских обстрелов, а также есть большой риск оказаться под массивными завалами. Загромождение таких подвалов влечет риск моментального пожара или задымленности. В лучшем случае эти места спасут вас от осколков.

Не прячьтесь снаружи под стенами современных жилых построек, ведь нынешние бетонные "коробки" не имеют достаточного запаса прочности и легко могут рассыпаться не только от прямого попадания, но даже от сильной взрывной волны. Нельзя также укрываться под стенами офисов и магазинов.

Можно укрыться в таких местах

В специально оборудованном укрытии, бомбоубежище, надежном противорадиационном укрытии (ПРУ).

В подземном переходе.

В любом канаве, траншее или яме.

В широкой трубе водостока под дорогой (не стоит лезть более чем на 3-4 метра).

Вдоль высокого бордюра или фундамента забора.

В очень глубоком подвале под капитальными домами старой застройки (желательно, чтобы он имел 2 выхода).

В подземном овощехранилище, силосной яме и т.п.

В смотровой яме открытого (на воздухе) гаража или СТО.

В канализационных люках, но ни в коем случае - не на газовой магистрали!

В воронках, оставшихся от предварительных обстрелов или авианалетов.

Если же в поле зрения нет подобного укрытия, просто ложитесь на землю и лежите, закрыв голову руками. Учитывайте, что подавляющее большинство снарядов и бомб разрываются в верхнем слое грунта или асфальта, поэтому осколки в момент взрыва разлетаются на высоте не менее 30-50 см над поверхностью.

Общие правила

Укрытие должно быть хоть минимально углубленным и, вместе с тем, должно находиться подальше от сооружений, которые могут обрушиться на вас сверху или вспыхнуть, говорится в сообщении пресс-службы Кропивницкого облэнерго. Идеальная защита дает траншея или канава (подобная окопу) глубиной 1-2 метра, на открытом месте.

Лежа в укрытиях следует обхватить голову руками от осколков и открыть рот, что убережет от контузии при близком разрыве снаряда или бомбы.

После окончания обстрела или бомбардировки, покидая место убежища, внимательно смотрите себе под ногами и ни в коем случае не поднимайте с земли никаких незнакомых вам предметов: авиабомба, ракета или снаряд могли быть кассетными. Повышенное внимание - детям и подросткам: не дайте им поднять что-нибудь из-под ног.

Бомбоубежище в Киеве (фото: РБК-Украина)