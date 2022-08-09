Путешественники ездят по Украине, разбирая заваленные дома: как живут и работают magic-люди

Группа волонтеров из сообщества MAGIC MOMENTS помогает украинским семьям, которые остались без домов из-за российского вторжения. Ребята организуют выезды туда, где люди больше всего нуждаются в помощи. Присоединиться к инициативе по разборке завалов сейчас может каждый.
Как живут и работают волонтеры MAGIC MOMENTS, как приобщиться и помочь - читайте в материале Styler далее.
Волонтеры, или как они себя называют - magic-люди, совершили в рамках Volunteer Trip уже три выезда. Парни и девушки собираются на выходных, чтобы помочь семьям, оставшимся без домов.
Сейчас они уже организовали "путешествия" в Киевскую область, два - в село Озера и одно - в Горенку.
Фото: Волонтеры MAGIC MOMENTS (facebook.com/magicmomentstravels, @dudka.ph)
9-10 и 23-24 июля Magic-люди работали в Озерах на Киевщине, а еще они рассказали историю трех семей, которым помогли убрать следы пребывания врага.
От дома Светланы остались лишь стены. В один день женщина потеряла все, ее жилище было уничтожено, а сын безжалостно расстрелян оккупантами.
А в дом Игоря попал снаряд. Его дом больше не пригоден для проживания и не подлежит восстановлению.
"Во время расчистки завалов мы периодически находили разные остатки уцелевшей посуды, сувенирных статуэток и представляли, как мог выглядеть весь набор", - рассказали в MAGIC MOMENTS.
Три фосфорные бомбы полностью уничтожили дом Ольги, оставив уцелевшей лишь старушку грубу, которая когда-то согревала ее холодными зимними вечерами.
Фото: facebook.com/magicmomentstravels, @dudka.ph
"Таких историй в селе множество, как и разрушенных домов и человеческих жизней. Мы не можем вернуть время, однако можем помогать тем, что в наших силах", - пишут волонтеры.
Дом Вячеслава и Галины после попадания вражеского снаряда за считанные минуты превратился в груду камней. К счастью, никто из жильцов не пострадал.
Валентина вместе с семьей всю жизнь работали, чтобы обустроить свой уютный дом и мечтали вырастить там еще не одно поколение. Однако у россиян были другие планы.
После обстрелов от дома остались лишь стены, которые теперь необходимо сносить, их восстановление является опасным, и в любой момент они могут рухнуть.
Фото: facebook.com/magicmomentstravels, @dudka.ph
Многие приезжают своими машинами и едут ночевать домой, но большинство magic-people остаются на ночь в кемпинге.
Здесь можно послушать у костра истории об оккупации от местных жителей, общаться, знакомиться, петь украинских песен.
Magic-люди будут благодарны за любые взносы.
Карта для донатов: 5375 4112 0211 0792
Контакты сообщества можно найти по ссылке.
Отметим, что изначально MAGIC MOMENTS - это агентство арт-путешествий. Они организуют путешествия по Украине и в новых странах. В программе: лыжи, байдарки, джипы, яхты, самолеты, виндсерфинг, скалолазание, велопрогулки, пикники, вечеринки.
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