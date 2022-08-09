Путешественники ездят по Украине, разбирая заваленные дома: как живут и работают magic-люди

Волонтеры, или как они себя называют - magic-люди, совершили в рамках Volunteer Trip уже три выезда. Парни и девушки собираются на выходных, чтобы помочь семьям, оставшимся без домов.

Сейчас они уже организовали "путешествия" в Киевскую область, два - в село Озера и одно - в Горенку.

Фото: Волонтеры MAGIC MOMENTS (facebook.com/magicmomentstravels, @dudka.ph)

Село Озера было под оккупацией 32 дня

9-10 и 23-24 июля Magic-люди работали в Озерах на Киевщине, а еще они рассказали историю трех семей, которым помогли убрать следы пребывания врага.

От дома Светланы остались лишь стены. В один день женщина потеряла все, ее жилище было уничтожено, а сын безжалостно расстрелян оккупантами.

А в дом Игоря попал снаряд. Его дом больше не пригоден для проживания и не подлежит восстановлению.

"Во время расчистки завалов мы периодически находили разные остатки уцелевшей посуды, сувенирных статуэток и представляли, как мог выглядеть весь набор", - рассказали в MAGIC MOMENTS.

Три фосфорные бомбы полностью уничтожили дом Ольги, оставив уцелевшей лишь старушку грубу, которая когда-то согревала ее холодными зимними вечерами.

Фото: facebook.com/magicmomentstravels, @dudka.ph

"Таких историй в селе множество, как и разрушенных домов и человеческих жизней. Мы не можем вернуть время, однако можем помогать тем, что в наших силах", - пишут волонтеры.

Село Горенка сильно пострадало от российского вторжения.

Дом Вячеслава и Галины после попадания вражеского снаряда за считанные минуты превратился в груду камней. К счастью, никто из жильцов не пострадал.

Валентина вместе с семьей всю жизнь работали, чтобы обустроить свой уютный дом и мечтали вырастить там еще не одно поколение. Однако у россиян были другие планы.

После обстрелов от дома остались лишь стены, которые теперь необходимо сносить, их восстановление является опасным, и в любой момент они могут рухнуть.

Фото: facebook.com/magicmomentstravels, @dudka.ph

Вечера у костра и ночь в кемпинге

Многие приезжают своими машинами и едут ночевать домой, но большинство magic-people остаются на ночь в кемпинге.

Здесь можно послушать у костра истории об оккупации от местных жителей, общаться, знакомиться, петь украинских песен.

Как помочь волонтерам

Magic-люди будут благодарны за любые взносы.

Карта для донатов: 5375 4112 0211 0792

Контакты сообщества можно найти по ссылке.

Отметим, что изначально MAGIC MOMENTS - это агентство арт-путешествий. Они организуют путешествия по Украине и в новых странах. В программе: лыжи, байдарки, джипы, яхты, самолеты, виндсерфинг, скалолазание, велопрогулки, пикники, вечеринки.