ПЦУ начала изготавливать антисептик: фото процесса

Во время карантина ПЦУ начала делать антисептик (коллаж РБК-Украина)

Во время карантина в Украине из-за коронавируса ПЦУ начала изготавливать антисептик для рук

Коронавирус в Украине отправил большинство людей на карантин. В то же время Православная церковь Украины вступила в борьбу с пандемией.

Так, священнослужители церкви начали собственноручно изготавливать антисептики. Их бесплатно будут раздавать в разных городах Украины (Киев, Харьков, Одесса, Мариуполь и других) наиболее уязвимым к коронавирусу группам населения: людям пожилого возраста, тем, кто оказался в трудной ситуации или не имеет в настоящее время жилья.

В состав антисептика от ПЦУ входят этанол (или изопропиловый спирт), перекись водорода и глицерин. К слову, такой антисептик против коронавируса в домашних условиях может сделать каждый.

ПЦУ изготавливает антисептики от коронавируса (фото: facebook.com/Orthodox.in.Ukraine)

Заметим, что на днях глава ПЦУ митрополит Епифаний обратился к украинцам.

"Все человечество столкнулось с вызовом распространения опасного вируса. Это действительно большая угроза физическому здоровью, однако она обозначила и много духовных вызовов, которые встают перед человеком. И они также опасны для нас, ведь поражают не тело - а душу. А мы созданы для вечной жизни и всегда должны помнить об этом здесь, на земле, даже когда стоим перед лицом страха. Важно устоять и не поддаться ему, ведь "У любовi немає страху, але довершена любов проганяє страх, бо страх має муку. Той, хто боїться, не довершений у любовi", - написал священнослужитель в Facebook.

Епифаний призвал всех:

быть внимательными к своему здоровью и своих ближних;

не пренебрегать правилами поведения в период пандемии;

выполнять рекомендации органов здравоохранения;

избегать массовых мероприятий, рукопожатий и объятий;

при малейших проявлениях симптомов сообщать врачам;

не поддаваться панике и не позволять тревоге и страху завладеть сердцем и умом.

Также он попросил не осуждать людей, которые заболели из-за COVID-19.

"Перед миром и Украиной, действительно, появились большие испытания - в сфере экономики и здравоохранения. Но самый большой вызов перед нами - останемся ли мы людьми, которые руководствуются ценностями добра, достоинства, любви. Вопрос в том, поддадимся ли мы страху и панике, используем ли эти вызовы во время Великого поста, чтобы стать лучше, духовно усовершенствоваться. Приложив усилия и выполнив рекомендации компетентных органов, сделаем необходимое для безопасности ближних и собственной, а также молитвенно просим Бога о Его милосердии, к чему призывает нас слово Писания", - добавил Епифаний.

Ранее мы также рассказывали про самый простой рецепт антисептика, который отличается от рекомендованного ВООЗ. Его ингредиентами поделился бывший руководитель Главной санитарно-эпидемиологической службы Украины.