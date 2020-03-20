ПЦУ почала виготовляти антисептик: фото процесу

Під час карантину ПЦУ почала робити антисептик (фото: колаж РБК-Україна)

Під час карантину в Україні через коронавірус ПЦУ почала виготовляти антисептик для рук

Коронавірус в Україні відправив більшість людей на карантин. У той же час Православна церква України вступила у боротьбу з пандемією.

Так, священнослужителі церкви почали власноруч виготовляти антисептики. Їх безкоштовно роздаватимуть у різних містах України (Київ, Харків, Одеса, Маріуполь та інших) найбільш вразливим до коронавірусу групам населення: людей літнього віку, тих, хто опинився у скрутній ситуації або не має наразі житла.

До складу антисептика від ПЦУ входять етанол (або ізопропіловий спирт), перекис водню та гліцерин. До слова, такий антисептик проти коронавірусу у домашніх умовах може зробити кожен.

ПЦУ виготовляє антисептики від коронавірусу (фото: facebook.com/Orthodox.in.Ukraine)

Зауважимо, що днями глава ПЦУ митрополит Епіфаній звернувся до українців.

"Усе людство зіткнулося з викликом поширення небезпечного вірусу. Це дійсно велика загроза фізичному здоров’ю, проте вона означила і багато духовних викликів, які постають перед людиною. І вони є також небезпечнішими для нас, адже вражають не тіло - а душу. А ми створені для вічного життя і завжди маємо пам’ятати про це тут, на землі, навіть коли стоїмо перед лицем страху. Важливо встояти і не піддатися йому, адже "У любовi немає страху, але довершена любов проганяє страх, бо страх має муку. Той, хто боїться, не довершений у любовi", - написав священнослужитель у Facebook.

Епіфаній закликав усіх:

бути уважними до свого здоров’я та своїх ближніх;

не нехтувати правилами поведінки у період пандемії;

виконувати рекомендації органів охорони здоров’я;

уникати масових заходів, рукостискань та обіймів;

за найменших проявів симптомів - повідомляти лікарів;

не піддаватися паніці й не дозволяти тривозі та страху заволодіти серцем та розумом.

Також він попросив не осуджувати людей, які захворіли через коронавірус.

"Перед світом та Україною, дійсно, постали великі випробування - у сфері економіки й охорони здоров’я. Та найбільший виклик перед нами - чи залишимося ми людьми, які керуються цінностями добра, гідності, любові. Питання в тому, чи ми піддамося страхові та паніці, чи використаємо ці виклики у час Великого посту, аби стати кращими, духовно вдосконалитися. Доклавши зусиль та виконавши рекомендації компетентних органів, зробімо належне для безпеки ближніх та власної, а також молитовно просімо Бога про Його милосердя, до чого закликає нас і слово Писання", - додав Епіфаній.

Раніше ми також розповідали про найпростіший рецепт антисептика, який відрізняється від рекомендованого ВООЗ. Його інгредієнтами поділився колишній керівник Головної санітарно-епідеміологічної служби України.