ПТСР та психічні розлади: психологи Фонду Ахметова допомагають запобігти наслідкам травми війни

Днями психологи Фонду провели групові лекції на тему "Як впоратися з травмою війни" для вчителів у Краматорську та медичних працівників у Павлограді.

"У кожної людини по-особливому може проявлятися травма війни. У когось можуть бути порушення пам’яті, у когось — мовлення чи критичного мислення. Комусь буде важко усвідомлювати і навчатися, засвоювати новий матеріал. Можуть бути більш негативні наслідки - прояви ПТСР, депресивні прояви чи різні психічні розлади", - пояснює психологиня Євгенія Головачова.

Психологи мобільних бригад Фонду Ріната Ахметова мають власні непрості історії воєнного часу. Донька та мама Євгенії на початку великої війни опинилися в окупації. Ворог зруйнував їхній будинок, дитину було поранено, а мати зазнала контузії. На щастя, обох вдалося евакуювати. Сама ж Євгенія з перших днів повномасштабного вторгнення постійно надає допомогу людям, зокрема й у проєкті Фонду.

"Перша психологічна допомога у стресі - це заземлення, дихання, стабілізація стану. Далі - пропрацювання психологічного досвіду. А якщо люди планують працювати довше, то звертаються до психотерапії", - розповідає психологиня.

Проєкт психологічної допомоги розпочався у 2014 році, а у 2022-му до нього долучилися мобільні бригади психологів. Цьогоріч протягом всієї осені триватимуть виїзди, у рамках яких фахівці працюватимуть із мешканцями прифронтових територій, медичними та соціальними працівниками, вчителями та старшокласниками.

Понад 1 075 000 жителів України вже отримали психологічну допомогу від Фонду під час війни. Задля цього 250 психологів пройшли навчання Фонду Ріната Ахметова з курсу "Травма війни".